Turquía y la mala suerte derrotan a España

Ficha técnica: 3 - Turquía: Kahveci; Basibuyuk, Seker, Ozmen, Corekci; Sahiner (Ciftci, m.78), Iravul (Tastan, m.72), Gulle, Ali Dere; Demir (Oztuvan, m.83) y Bekdemir. 0 - España: Ortolá; Gómez, Ignasi Miquel, Ramalho, Blázquez; Alex (Rubén Pardo, m.71), Campaña; Borja, Juanmi (Sarabia, m.46), Muñiz; y Alcácer (Deulofeu, m.46). Goles: 1-0, m.31: Ramalho, en propia meta. 2-0, m.51: Corekci. 3-0, m.56: Sergi Gómez, en propia meta. Árbitro: Tamas Bognar (HUN). Mostró tarjeta amarilla a Seker, Bekdemir y Sarabia. Incidencias: Partido de la última jornada de la primera fase, grupo B, del Europeo sub'19 de Rumanía disputado en el estadio Concordia de Chiajna ante unos 800 espectadores.

La selección española cerró su participación en la primera fase del Europeo sub'19 de Rumanía derrotada con claridad por Turquía (3-0) y la mala suerte, pero está a dos pasos del título y el primero tendrá que darlo el viernes en semifinales frente a la República de Irlanda. Dos goles en propia meta y otro 'regalado' decidieron un partido gris de España, muy alejada de la brillantez que exhibió ante Bélgica (4-1) y Serbia (4-0).

Con la clasificación para semifinales asegurada, Ginés Meléndez introdujo siete cambios en la alineación respecto al duelo contra los serbios y la selección española no fue la misma.

Turquía afrontó el envite con opciones de llegar a la ronda de los cuatro mejores, obligada a darlo todo por una victoria que, unida a un tropiezo de Serbia frente a Bélgica en el otro encuentro del grupo B, podía situarla en la siguiente fase.

Las necesidades de unos y otros quedaron en evidencia desde el primer minuto. Los turcos arrancaron a toda máquina, con una presión asfixiante en terreno contrario, y lograron trabar el juego del equipo español. Borja, Juanmi y Campaña fueron anulados y España los echó mucho de menos.

En una primera parte con pocas ocasiones de marcar, Turquía tuvo las mejores. Demir y Dere rondaron el gol, pero, para desgracia española, fue Jonás Ramalho, con un tanto de cabeza en propia meta, quien firmó el 1-0 para los otomanos en el minuto 31.

Que no era el día de España quedó demostrado en el comienzo de la segunda mitad. Los turcos lograron el 2-0 al aprovechar un error de bulto del portero Adrián Ortolá. El gol lo marcó Corekci, a puerta vacía, después de que se le escapara el balón al guardameta del Villarreal.

Cinco minutos después, otro gol en propia meta significó el 3-0 para Turquía. Lo marcó Sergi Gómez, tras un rechace de Ortolá, y el partido quedó visto para sentencia.

Tanto infortunio fue demasiado castigo para un equipo español que no jugó bien pero no mereció una noche tan negra. Pese a todo, está en semifinales como líder del grupo B, y para colmo para los turcos, no se clasificaron, ya que pasó Serbia, igualada a cuatro puntos tras conseguir un sufrido empate a uno ante Bélgica, que tuvo que remontar un 1-0 adverso. Por lo tanto, la República Checa y Serbia disputarán la otra semifinal.