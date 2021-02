Tour de Francia 2011 | Reacciones

Frank Schleck ha asegurado hoy que los ataques de Alberto Contador en los descensos finales de las dos últimas etapas del Tour de Francia le recordaron al que hizo el año pasado cuando a su hermano Andy se le salió la cadena y afirma que eso demuestra que el español "está nervioso".

"Alberto puede hacer lo que quiera, está en su derecho, pero estos ataques me recuerdan algo que el año pasado vi tranquilamente en el sofá de mi casa, cuando atacó mientras a Andy se le había salido la cadena", afirmó el mayor de los Schleck, que en el pasado Tour se retiró en la primera semana por una dura caída.

Frank ha hecho referencia a una aceleración de Contador en el ascenso al puerto de Barés, que coincidió con un momento en el que a Andy se le había salido la cadena. Aquel incidente le valió al ciclista madrileño la animadversión del público galo. Contador se defendió diciendo que no había visto la avería de su rival.

En la meta de Pinerolo, donde el pinteño ha vuelto a atacar en el descenso del último puerto de la jornada, Frank ha asegurado que: "si Contador ataca en las bajadas es porque estará nervioso".

Cadel Evans: "Tengo ventaja sobre Contador y voy a luchar para mantenerla"

El segundo en la general y máximo favorito a la victoria final en París, Cadel Evans, ha declarado: "Ha sido importante no perder mas tiempo con Alberto Contador, todo el mundo sabe de lo que es capaz de hacer el español. Ahora tengo ventaja sobre él y voy a luchar para mantenerla, no quiero perder ese margen porque seria demasiado arriesgado. Me gustaría afrontar la última contrarreloj con el maillot amarillo, siempre es una ventaja".

El italiano Iván Basso se ha lamentado: "Los dos últimos días no han ido bien para mi porque he perdido demasiado tiempo y he sufrido mucho. No estoy contento, no he podio hacer lo que pensaba antes de la etapa, pero creo que tengo capacidad para reaccionar".

Thomas Voeckler comenta sus tres salidas de la carretera en el descenso del Pramartino: "Inicié el descenso en cabeza del pelotón y pienso que fui demasiado ambicioso. He presumido de mis condiciones a la hora de descender y me he salido tres veces de la carretera, y en una de ella he terminado en el patio de una finca. Al final he perdido 30 segundos, pero siempre será mejor eso que una clavícula rota. Me encuentro muy bien, pero tengo la impresión de que los demás cada vez están mejor. Para mañana espero que los ataques empiecen lo más tarde posible"