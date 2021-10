Alonso: "A partir de ahora la cosa estará más igualada"

El piloto español de Ferrari, Fernando Alonso, se ha mostrado muy satisfecho tras su triunfo este domingo en el Gran Premio de Gran Bretaña y ha señalado que "a partir de ahora la cosa estará más igualada" entre Ferrari y Red Bull.

En la rueda de prensa posterior a su victoria en Silverstone, Alonso confirmó que Ferrari ha mejorado mucho. "Hamilton me adelantó cuando iba cuarto pero con la pista seca sabía que podía adelantarle, utilicé el DRS y KERS y lo adelanté para después atacar a los Red Bull. A partir de ahora la cosa va estará más igualada, iremos con la estrategia al máximo", comentó.

"Conseguir la victoria es a lo máximo que aspiramos. Después del inicio difícil de temporada con Red Bull dominando todas las carreras, nos sacaban segundo y medio y hoy les hemos sacado 20 segundos", señaló. En cuanto al error en los boxes de Red Bull, Alonso confesó que no se percató hasta que se vio líder. "No sé si forcé el error. Vi el problema cuando salí de boxes y me vi liderando la carrera y abriendo una buena brecha", comentó.

“El coche tenía ritmo para luchar por la victoria“

A pesar de la última parte de la carrera en la que Alonso no tuvo opcosición en su camino hacia la victoria, el asturiano reconoció que la carrera fue complicada. "Las condiciones de la carrera fueron muy distintas de principio a fin. Primero la pista mojada luego un poco más seca. Sabíamos que teníamos que estar en la pista, sin cometer errores, ya que el coche tenía ritmo para lucha por la victoria", espetó.

Por último, el bicampeón del mundo agradeció el esfuerzo a todo su equipo y comentó lo especial de ganar en Silverstone. "Es una victoria muy especial, es un evento especial para cualquier piloto. Hoy he tenido el privilegio de conducir el primer Ferri que ganó aquí hace 60 años su primer Gran Premio y hoy he hemos vuelto a vencer con la misma pasión y amor que Ferrai tiene por esta competición", finalizó.

Vettel: "Ferrari nos ha vencido en la carrera y en evolución" El piloto alemán de Red Bull, Sebastian Vettel, ha confesado, tras quedar segundo en el Gran Premio de Gran Bretaña por detrás de Fernando Alonso, que Ferrari ha vencido "en la carrera" y en la "evolución del coche" durante la última semana con respecto a su equipo. En sus primeras declaraciones lamentó haber perdido la primera posición "a pesar de la ventaja" que tenían. "Hemos perdido la primera posición de la carrera a pesar de tener mucho tiempo de ventaja, pero nos hemos relajado y hemos perdido el tiempo que habíamos conseguido", comentó. "Tras el problema que tuvimos en los 'boxes', donde se nos atascó una rueda y perdimos mucho tiempo, Fernando salió delante y me costó mucho trabajo mantenerme en su mismo ritmo e incluso adelantar a Hamilton después, porque los McLaren también han mejorado del sábado al domingo", comentó en la rueda de prensa oficial posterior a la carrera. “Tenemos que seguir mejornado“ "Aún así la carrera ha sido buena pero difícil por las condiciones cambiantes, primero con neumáticos intermedios y luego con 'slicks'. Tuve un buen arranque adelantando a Webber y pude alejarme al principio, aunque luego no fuimos tan agresivos", declaró el alemán. "Hemos cometido algún error porque no lo hicimos bien todo el tiempo, no conseguíamos unos tiempos regulares, por eso tenemos que seguir mejorando, para seguir siendo líderes y no volver a tener los mismos problemas, sobre todo de neumáticos", concluyó.