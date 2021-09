Messi: "No me veo jugando con otra camiseta que no sea la del Barça"

La 'Pulga' llega a Argentina para disputar la Copa América

"Mi objetivo ahora es ganar cosas con la selección argentina"

Ha desmentido roce alguno con Tévez: "No tengo peleas con nadie"

31.05.2011 | 19:28 horas Por RTVE.es / AGENCIAS

Messi celebra un gol. AFP AFP