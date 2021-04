Contador gana la cronoescalada en homenaje a Xavi Tondo

Clasificación de la 16ª etapa: 1. Alberto Contador (ESP/SXB) 28:55.

2. Vincenzo Nibali (ITA/LIQ) a 34''.

3. Michele Scarponi (ITA/LAM) a 38''.

4. Jose Rujano (VEN/AND) a 39''.

5. Stefano Garzelli (ITA/ASA) a 46''.

6. Roman Kreuziger (CZE/AST) a 49''.

7. Denis Menchov (RUS/GEO) a 52''.

8. Marco Pinotti (ITA/HTC) a 58''.

9. Branislau Samoilau (BLR/MOV) a 59''.

10. Vladimir Miholjevic (CRO/ASA) a 1:04. Clasificación general: 1. Alberto Contador (ESP/SAX) 62h. 43:37.

2. Michele Scarponi (ITA/LAM) a 4:58.

3. Vincenzo Nibali (ITA/LIQ) a 5:45.

4. John Gadret (FRA/ALM) a 7:35.

5. José Rujano Guillen (VEN/AND) a 9:18.

6. Mikel Nieve (ESP/EUS) a 9:22.

7. Denis Menchov (RUS/GEO) a 9:38.

8. Roman Kreuziger (CZE/AST) a 9:47.

9. Joaquin Rodriguez (ESP/KAT) a10:25.

10. Igor Anton (ESP/EUS) a 10:58.

El dominador absoltuo de la 94ª edición del Giro de Italia no descansa nunca y menos si tiene un motivo especial para buscar la victoria. En esta ocasión, el motivo era importante. El brazalete negro que lucía la maglia rosa en su brazo derecho desde que comenzó a dar pedales a eso de las 16:45h. daba a entender que el de Pinto quería despedir a su manera al tristemente fallecido Xavier Tondo. [Ver más: Clasificaciones del Giro]



Así se confirmó cuando en la celebración del podio, Alberto miró al cielo con gesto serio y se acordó de "un apasionado del ciclismo", como así lo definió al enterarse de su muerte.



Contador es el mejor corredor de la carrera en la montaña y este martes ha demostrado que también lo es en la lucha contra el cronómetro. 28 minutos y 55 segundos ha sido el tiempo que ha empleado Alberto en recorrer los 12,7 kilómetros entre Belluno y Nevegal.



Segundo ha sido Vincenzo Nibali, 34 segundos más que el vencedor, y tercero ha sido Michele Scarponi con 29'33''. Tiempo que le sirve para mantener a raya a Nibali en la lucha entre ambos por el segundo puesto del podio del Giro.



No fue una victoria cantada la del líder. En el kilómetro cinco (primer punto kilométrico de la jornada), Nibali marcaba el mejor tiempo y ni siquiera Contador fue capaz de superarlo. El madrileño perdía 13 segundos con el siciliano en ese primer punto mientras que Scarponi perdía por su parte nueve segundos respecto a su compatriota.



Mientras en meta, el mejor tiempo lo poseía el veterano escalador italiano Stefano Garzelli (29’41’’). El primero en mejorar el tiempo de Garzelli fue una de las revelaciones de este Giro, el venezolano José Rujano que paró el crono en 29’34’’, confrimando así el buen momento de forma por el que atraviesa.



El corredor del Androni soñó con su segunda victoria de etapa hasta que Nibali le despertó. El corredor del Liquigas, que ha reconocido ya que su objetivo es conseguir la segunda plaza en Milán, paró el crono en la meta de Nevegal en 29 minutos y 29 segundos.



Tras él llegaba Scarponi que se dejaba tan solo 4 segundos con Nibali. Los dos italianos están inmersos en la lucha por las posiciones del podio que deje libres Contador. Tras la 16ª etapa, el Lampre aventaja en 47 segundos al 'Squalo' del Liquigas.



El resto de los españoles han pasado más desapercibidos. El ‘Purito’ Rodíguez tardó exactamente media hora en recorrer los doce kilómetros de la crono. Los Euskaltel, Antón y Nieve, no caminan igual en contrarreloj y David Arroyo bastante tuvo con llegar a meta con 1'07'' de retraso. Un tiempo de admirar después del mazazo de la muerte de su compeñero Xavier Tondo en la víspera de esta crono.

El miércoles se disputará la decimoséptima etapa entre Feltre y Tirano, de 230 kilómetros. Jornada de media montaña, con dos puertos, el Passo Tonale (2a) y Aprica (3a), desde cuya cima a la meta hay 19 kilómetros de descenso y llano.

La carrera recordó a Tondo con un minuto de silencio Instantes antes de que el australiano Matthew Wilson (Garmin-Cervelo) tomara la salida, primer corredor en partir, se rindió el homenaje al ciclista español Xavier Tondo, corredor del equipo Movistar que decidió continuar con su participación en el Giro.



Los componentes del equipo español, los técnicos y los auxiliares, en compañía de otros directores y del responsable del Giro, Angelo Zomegnan, y de la Vuelta a España, Javier Guillén, estuvieron presentes en la línea de salida. “Xavi era un tío fantástico y entrañable“ "Estas cosas es lo peor que le puede pasar al ciclismo. Xavi era un tío fantástico y entrañable y ante todo se ha perdido una persona maravillosa. La Vuelta tendrá un recuerdo para él en la próxima edición", dijo a Efe Guillén.