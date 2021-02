Angelo Zomegnan, director del Giro de Italia, sigue indignado tras la decisión de los jueces de la UCI de eliminar el paso por el Crostis por la "falta de seguridad deportiva", aspecto que desmiente el máximo responsable de la carrera, quien culpa a los directores de "hacer una emboscada" la UCI.

“Han mortificado una etapa“

"El presidente de los jueces de la UCI decide eliminar el paso por el Crostis porque dice que no garantiza la seguridad deportiva, pero eso no es verdad. Han mortificado una etapa y han echado por tierra el trabajo de un numeroso grupo de gente que había trabajado duramente para acondicionar la carretera", ha dicho Zomegnan.



La indignación de Zomegnan se ha reforzado con las protestas de los autoridades de la región del Friuli, ya que el trabajo de miles de voluntarios para acondicionar el descenso del Crostis, "no ha servido para nada".

“La seguridad estaba garantizada“

"El ciclismo no merece estar en manos de esta UCI y de estos directores deportivos. Tuvimos tres reuniones con ellos, se les explicó todo y ahora no pueden hacer planteamientos de falta de seguridad, porque la seguridad estaba garantizada", comentó.

“En el coche van muy cómodos, con televisión y aire acondicionado“

Zomegnan siguió señalando a los directores, a los que acusó de "comodones". "Los directores no han querido dejar por unos momentos el coche, donde van muy cómodos, con televisión y aire acondicionado", concluyó.

“Para la región el paso por el Crostis suponía una gran promoción“

Por otra parte, la indignación no era menor en los responsables de las obras que se llevaron a cabo en las pendientes del Crostis. Más de 1.000 personas intervinieron en los trabajos de mejora de la seguridad del descenso, donde se colocaron redes y zonas acolchadas en los puntos considerados más peligrosos. "Para la región el paso por el Crostis suponía una gran promoción y su eliminación de la carrera me parece una ofensa para toda la gente que se ha entregado en los trabajos de mejora. Hubiera sido un gran espectáculo y los corredores estaban en su mayoría de acuerdo", explicó Enzo Carnio, responsable de las obras del Crostis.



La organización del Giro señala como culpables del cambio a algunos directores deportivos, entre los que se encuentra el danés Bjarne Riis, el director de Alberto Contador en el Saxo Bank, claro opositor al paso por el Crostis. En la misma línea pensaba el manager del Radioshack, Johan Bruyneel, quien no consideraba "lógico" afrontar el puerto eliminado.



Sin embargo, otros técnicos, como Lionel Marie, director del Garmin, alabó "los increíbles" trabajos de acondicionamiento y señaló que el descenso del Crostis era "tan peligroso como otros tantos".



Los corredores, al término de la etapa del Grossglockner, ya se habían hecho a la idea de afrontar el Crostis. "Llevamos un mes con este asunto y ya estoy mentalizado para ir, espero que no haya desgracias", dijo Contador. "Al Crostis y ya está, asunto zanjado", dijo "Purito" Rodríguez.



Cuando todo estaba a punto para emprender el inédito puerto del Crostis, que serviría de aperitivo al Zoncolan, llegó la decisión de los jueces de la UCI. El presidente de los jueces de la Federación internacional en el Giro, Thierry Diederen, tuvo la última palabra. "No hay garantía para la seguridad deportiva". Batalla perdida por la organización. Su joya del Giro 2011 se perdió por el barranco.