Se llama convencionalmente la cuarta etapa del Giro de Italia pero podríamos decir que hoy los corredores se dan un triste paseo de duelo. Es un día de dolor, de reflexión, de luto porque uno de los corredores, Wouter Weylandt, ya no está.

En esta cuarta etapa, entre Genova Quarto dei Mille y Livorno, cada equipo tira durante 10 kilómetros en cabeza del pelotón. El de la maglia Rosa lo hará hasta el último kilómetro en que se podrán en cabeza los 8 del equipo Leopard para cruzar la meta.

Esta mañana, el padre ha reconocido el cadáver del ciclista. Se ha abierto una investigación y se le realizará también la autopsia aunque, todo parece indicar que la fatalidad se alió con aquella curva tomada demasiado deprisa para que diera con el pedal en el suelo, saliera despedido y se estrellara contra un muro rompiéndose la base del cráneo.

Weylandt murió en un descenso sinuoso con curvas muy traicioneras que se cerraban en mitad del trazado y que no estaban indicadas por la organización. Tal vez sea el único hecho imputable. La fatalidad fue la protagonista de todo lo demás porque parece que prácticamente perdió la vida en el momento y que no reaccionó en ningún momento a los masajes cardíacos. La organización no hizo público su fallecimiento hasta que fueron informados sus familiares.

Mañana, en la quinta etapa volverá la normalidad, la carrera y la competición al Giro