El futbolista del FC Barcelona, Andrés Iniesta, ha apostado por centrarse en su "juego" y olvidarse de "otros factores" de cara al partido de ida de las semifinales de la Champions League ante el Real Madrid, de este miércoles. [Real Madrid - FC Barcelona en vivo, miércoles a las 20:30h.].

Asimismo, el jugador manchego ha subrayado que su técnico, Pep Guardiola, no busca "excusas" en las derrotas y cree que se han interpretado mal sus palabras sobre el fuera de juego que se pitó a Pedro en la final de la Copa del Rey.

"Todos conocemos al mister, no creo que fuese a decir eso", ha comentado Iniesta.

"El es el primero que cuando no ganamos no busca excusas en una decisión del árbitro, siempre miramos en lo que tenemos que mejorar para siguiente partido ganarlo", ha declarado en este sentido.

Además, el centrocampitas ha declarado que deberán "hacerlo bien" para superar "una eliminatoria muy dura" ante un rival que "lo está haciendo todo tan bien".

"Tenemos que centrarnos en nuestro juego, intentar estar sólidos atrás y atacar bien para ir a ganar, hacer goles y tener un primer partido que esté a nuestro favor. Esa es la única mentalidad, más allá de otros factores que no tienen tanto significado, sino el potencial del equipo y lo que pueda hacer", ha comentado Iniesta.

Asimismo, Iniesta ha lamentado las bajas que hay en su equipo y ha asegurado que deben "tirar" con lo que tienen.

"A la gente la veo bien, muy metida en lo que nos queda y hay sacar fuerzas de donde no haya", ha comentado.

"Nuestra intención es ganar, aparte de que no sabemos jugar de otra forma. Luego en el partido hay muchas circunstancias y también hay que saber leer este tipo de partidos que son eliminatorias a 180 minutos", ha subrayado.

El árbitro, una cosa más

Además, y una vez que se ha confirmado que el árbitro del encuentro será el alemán Stark, Iniesta ha asegurado que "la mentalidad" del equipo debe ser "la misma independientemente de los factores que haya", entre los que ha comentado la nacionalidad del colegiado o que "el césped esté alto".

No obstante, Iniesta no ha querido profundizar más en la polémica por la nacionalidad del colegiado. "Estas son cosas más para hablar, ahora es alemán pues es alemán", ha zanjado.

Por otro lado ha subrayado que aunque las "temporadas quizás se miran por los títulos que se consiguen al final", en la actualidad pueden estar satisfechos. "Creo que todos firmaríamos estar así en la liga, en otra semifinal de la Champions y en haber jugado final de Copa. El hilo de la gloria y de la decepción es muy fino", ha advertido.

Sobre el impulso que ha recibido el Real Madrid por los últimos resultados ante el equipo catalán y que le podría convertir en favorito, Iniesta ha puntualizado que el "fútbol es esto". "Un resultado o unos buenos resultados, unas sensaciones, lo cambian todo", ha indicado.

"Lo que vaya a hacer no lo sabemos, no estamos pendientes, no es algo que nos influya. Hará lo que crea mejor para él, no hay que pensar en que tipo de partido nos vamos a encontrar", ha advertido.

Finalmente, Iniesta ha comentado que sueña "con estar en Wembley", pero no le importaría ser el protagonista como lo fue con su tanto en Stamford Bridge.

"No me importa no hacer gol o no jugar. Ahora mismo, el pensamiento único es ir a Madrid a hacer buen partido, ganar, hacer goles y tener la vuelta con nuestra gente para hacer el último esfuerzo para llegar a Wembley, no hay otra mentalidad que esta", ha concluido.