Raúl González no pudo ganar una Copa del Rey en su trayectoria como madridista, pero se alegra como un aficionado más por la recientemente lograda por sus ex compañeros ante el FC Barcelona. No obstante, puede ser campeón en Alemania si el Schalke 04 gana la final al Duisburgo.

"Me alegro por toda la afición que vi, primero en el campo y luego en Cibeles", comentó el '7' del Schalke 04, que se marchó el pasado verano de la casa blanca sin conseguir ninguna Copa del Rey tras haber alcanzados dos finales sin éxito (Deportivo y Zaragoza).

"A sus dirigentes, su cuerpo técnico, la plantilla, empleados y a la gran afición del Bernabéu. La final de Mestalla no era nada fácil porque enfrente había un gran rival -el FC Barcelona-. Además se trata de un título muy especial que se nos había resistido en las últimas ediciones", dijo Raúl a la web del Real Madrid.

El delantero madrileño, que está cuajando una gran temporada en su aventura lejos de la capital de España, también tendrá la oportunidad de ganar el título copero en Alemania, una vez que consiguió clasificarse para la final de la competición, la cual disputa ante el Duisburgo el próximo 21 de mayo.