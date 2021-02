La aciaga noche de Cesc en el campo de sus sueños

Era el protagonista, el hombre que estaba en boca de todos. Por fin Cesc Fábregas iba a debutar en el Camp Nou en partido oficial, aunque fuera con la camiseta del Arsenal. Era el foco de todas las miradas, pero no pudo responder con fútbol a tanta expectación. Y, para colmo, se fue silbado de la que considera su casa y eliminado de la Champions con un 3-1 en contra.

"Asumo toda la culpa por el resultado de esta noche", entonaba como confesión el capitán del Arsenal en su cuenta de Twitter apenas una hora después de finalizado el partido. Y no dudó en calificar la velada en el Camp Nou como "uno de los peores momentos" de su vida.

Noche para olvidar, pues, para el capitán del Arsenal. Absolutamente borrado del partido por la casi insultante superioridad azulgrana, el '4' apenas pudo entrar en juego, privado del esférico, propiedad del Barcelona durante los 90 minutos.

Además, y según ha admitido a TVE tras el partido, se resintió de su lesión a los 15 minutos de partido. "Ha sido una pena porque me sentí muy bien de inicio, pero a los 15 minutos he sentido un pinchazo y sabía que el partido acabó para mí. Las ganas de jugar me han permitido seguir, pero luego me he tenido que cambiar", ha asegurado el de Arenys de Mar.

Y, para colmo, de una de sus pocas participaciones nació el primer gol del Barcelona. Un taconazo suyo al filo del descanso en una zona muy peligrosa fue cortado por Xavi, que se la dejó a Iniesta para que se la llevara en bandeja a Messi y este anotara el golazo de la noche con un sombrero antológico sobre Almunia.

01.04 min El argentino Lionel Messi anotó el primer tanto del partido ante el Arsenal con un gol increible en el descuento de la primera mtiad.