El futbolista español del Arsenal, Cesc Fábregas, ha comentado tras el final del encuentro entre su equipo y el Barcelona en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, que a los 15 minutos ha notado "un pinchazo" con lo que sabía que el partido se había "acabado" para él.

"Al principio he estado muy bien, pero a los 15 minutos he notado un pinchazo y supongo que las ganas de jugar el encuentro me han permitido seguir, pero al final me han tenido que cambiar", ha afirmado el español.

Wenger ha acabado sentando a Cesc para dar entrada al danés Nicklas Bendtner en busca del milagro, y el jugador del Arsenal se ha ido con una notable pitada de la afición catalana.

El centrocampista catalán ha reconocido que ha sido "una pena" porque estuvieron bastante bien. "Hemos metido mucho miedo con el gol, hemos tapado bien, pero son cosas que pasan en el fútbol y no ha podido ser.

"Las decisiones a veces te favorecen y a veces no. No puedes expulsar a un chico porque tire la pelota, es muy raro. El Barça ha jugado bien, prácticamente no hemos tenido oportunidades y los importante es que estoy orgulloso del equipo. Hemos tenido la ocasión de meter 3-2 y conseguir la clasificación".

El internacional español ha evitado hacer cualquier tipo de declaración sobre un futuro fichaje por el Barcelona y se ha limitado a desear suerte a los 'culés'. "Se ha acabado la competición para nosotros y ahora espero que lleguen lo más lejos posible".

Poco después del partido, el capitán del Arsenal se confesaba entonando un 'mea culpa' en su cuenta de Twittter. El centrocampista español pidió disculpas por el resultado en el Camp Nou, asumió "toda la responsabilidad" por la derrota y aseguró que vivió "uno de los peores momentos de mi vida", agradeciendo en primer el gran apoyo de la afición 'gunner' en el coliseo blaugrana.