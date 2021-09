Roberto Soldado, delantero centro del Valencia, destacó la importancia del encuentro de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, que afrontan este martes en Mestalla ante el Schalke, al asegurar que para muchos jugadores del equipo va a ser el partido más trascendental de sus carreras.



"Todos tenemos la ilusión de hacer las cosas bien porque para muchos del vestuario éste va a ser el partido más importante de nuestra vida hasta el momento", indicó.

El ariete valenciano reconoció que este encuentro llega en un buen momento, después de que el equipo haya encadenado nueve jornadas de Liga sin perder -siete triunfos y dos empates- y haya recuperado la tercera plaza, aunque matizó que no hay que salir con una excesiva confianza.



"Creo que sí es el mejor momento, llevamos 9 partidos sin perder. Esa confianza debe ser positiva para nosotros, pero sin excesos que nos puedan perjudicar. El equipo está muy bien, sacando resultados, y si hacemos las cosas como en partidos anteriores podemos sacar un buen resultado mañana", señaló.



El máximo goleador del Valencia en la actual edición de la Liga de Campeones, con cinco tantos, apuntó que el Schalke no será un rival fácil y añadió que espera una eliminatoria muy igualada.



"Sabemos que va a ser un equipo que nos va a poner las cosas difíciles. Debemos hacer lo nuestro, como en los últimos partidos, el equipo debe responder y en nuestro campo tenemos que ser muy fuertes como estamos demostrando", señaló.



"Desde dentro del vestuario siempre se ha respetado al Schalke. Si están en octavos es porque se lo han merecido. No hay favoritos, los dos tenemos ganas de pasar la eliminatoria, que está muy pareja". relató.



Soldado no quiso entrar a valorar un posible duelo personal con el ex madridista Raúl y aseguró que "eso está al margen". "Lo importante es que el Valencia haga un buen resultado y vayamos con muchas opciones a Alemania. El Schalke no es sólo Raúl. Tiene jugadores peligrosos, sobre todo en ataque, donde tienen mucha calidad y habrá que tener mucho cuidado", advirtió.