Valdés: "No me imagino a Cesc vestido de blanco"

El portero del FC Barcelona Víctor Valdés ha asegurado que conoce las intenciones del catalán Cesc Fábregas (Arsenal) y que, por lo tanto, no se lo imagina "vestido de blanco", en alusión a algunas informaciones que sitúan al Real Madrid como próximo destino del capitán 'gunner'.



El guardameta del Barcelona ha comparecido esta tarde ante los medios de comunicación antes del entrenamiento de la plantilla azulgrana en su Ciudad Deportiva, después de algunos días con medio equipo ausente por los compromisos de las selecciones nacionales.



Ante el interés por pulsar su opinión, acerca del futuro de su amigo Cesc, actual capitán del Arsenal inglés, Valdés ha recordado que conoce las intenciones del joven jugador: "Creo que lo que desea es volver a Barcelona, pero eso no depende de mí, sino de otras personas".



"Aquí encajaría muy bien en nuestro sistema", ha subrayado el portero del Barça, quien no ha sabido qué responder cuando se le ha preguntado si Cesc podría faltar a su palabra, después de proclamar el verano pasado su deseo de jugar próximamente en el Barça, en el caso de que llegase a negociar con el Madrid.



"La palabra es de cada uno. No sé qué decir. Cesc conoce nuestro estilo y sabría adaptarse bien, aunque por su talento también podría hacerlo en otro equipo. Es un deseo de todos que venga aquí, al Barça", ha sentenciado.