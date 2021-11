El tres veces ganador del Tour, Alberto Contador, ha comparecido ante los medios de comunicación después de que el pasado miércoles la RFEC le comunicara la propuesta de sanción de un año. Un Contador "muy decepcionado" quiso dejar claro nada más empezar que es vergonzoso todo lo que está sucediendo con su caso durante los últimos meses: "Es de vergüenza, como ha sido hasta ahora, que de nuevo se haya filtrado la propuesta antes a la prensa de que haya salido yo de forma oficial. Esta situación me ha permitido ver lo pobre y la cantidad de carencias que tiene este deporte, al que quiero, por el que estoy dando mi vida y por el que he sufrido tanto para llegar hasta donde estoy", señaló Contador ".

“Creía en la lucha antidopaje pero ahora ya no, no creeré más“

Contador aseguró que "en base a una regla obsoleta" se le quiere arruinar todo por lo que ha luchado durante su carrera deportiva. "He pasado 500 controles de todo tipo, que son muchos, porque creía en la lucha antidopaje pero ahora ya no, no creeré más", ha manifestado rotundamente.

“"Lo puedo decir alto y claro, me considero un ejemplo de limpieza"“

Alberto ha vuelto a insistir en que el único error que ha cometido ha sido "no analizar un filete" y que esto hace que los organismos tendrán que replantearse su camino en la lucha antidopaje. "Mientras las reglas no se pongan acordes a los tiempos que corren, seguirán dándose casos de dopaje falsos. "Lo puedo decir alto y claro, me considero un ejemplo de limpieza", ha añadido.



Alberto ha explicado que cuando supo el contenido de la propuesta le dijo a Riis que le dejara ir a su casa con su familia para preparar la defensa de su inocencia. "No hay que olvidar que es una propuesta y voy a trabajar con mis abogados en estos diez días para convencer a la RFEC", añadía el corredor.



Desde que comenzara todo este "culebrón", el entorno de Alberto se ha mantenido al margen de los medios, algo que no han hecho los otros implicados como la UCI o la AMA. "No he querido presionar nunca al comité de competición para que pudieran trabajar bien pero se ha convertido en un culebrón. Que se filtrara antes a la prensa que a mí fue vergonzoso", explicó..

“Ya no se trata de dinero ni de otras cosas, se trata de mi honor“

Manteniendo el tipo como podía, porque seguro que ha sido uno de los momentos más duros de su vida, Alberto ha querido dejar bien claro que es inocente: "Voy a recurrir hasta donde sea necesario para defender mi inocencia hasta el final", aclamó. "Tomaré todos los pasos que mis abogados me vayan diciendo para limpiar mi nombre. Ya no se trata de dinero ni de otras cosas, se trata de mi honor", concluyó.



El primero que intervino en la comparecencia fue el actual director del madrileño, Bjarne Riis, que quiso ratificar el apoyo del Saxo Bank a Contador hasta que no haya una sentencia definitiva. Riis reconoció que cuenta con la aprobación de sus patrocinadores para seguir defendiendo la tesis de Alberto, la cual incluso es reconocida en la propuesta de resolucón de la RFEC, "los restos de clembuterol encontrados en el cuerpo de Contador no significan que haya existido un acto de dopaje".