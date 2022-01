Un error flagrante de estrategia condenó a Fernando Alonso a quedarse sin Mundial en el último Gran Premio de la temporada, el de Abu Dabi. El diario italiano 'Corriere della Sera' ha revelado la conversación que mantuvieron el asturiano y Andrea Stella, su ingeniero de pista. Así, se muestra que la decisión de hacer entrar en boxes a Alonso antes de lo previsto fue tomada por el ingeniero australiano Chris Dyer, quien tenía la responsabilidad de la estrategia del equipo.



Vuelta 9: Stella dice a Alonso: "Has ganado tres décimas a Webber. También Felipe (Massa) se acerca".



Vuelta 12: Stella informa a Alonso: "Webber se ha parado y Vettel pierde terreno con Hamilton". Alonso responde: "Si véis que Felipe le puede superar en una vuelta, mandadlo dentro (a boxes)". Respuesta del box: "Lo estamos pensando, concéntrate en Button".



Vuelta 14: "¿Cómo anda Felipe?", pregunta Alonso refiriéndose al pit-stop de Massa. "Ha salido detrás de Webber", replica el box.



Vuelta 15: Desde el box de Ferrari parte la orden que que le costará a Alonso el título mundial: "OK, entra ahora". El español responde: "OK". El box precisa: "Saldrás cerca de Webber. Por delante".



Vuelta 17: Alonso pregunta: "¿Cuál es la situación?". Stella le responde: "Hay que adelantar al Renault que está delante, ya no tiene que parar. Y después está Rosberg".

Vuelta 22: El box llama a Fernando. Es una imploración desesperada. Stella: "Sé que lo estás dando todo, pero es esencial superar a Petrov".



Pero ya era tarde y el Mundial estaba perdido para el piloto asturiano.