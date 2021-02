Mourinho: "Guardiola no se ha atrevido a jugar el sábado"

José Mourinho, técnico del Real Madrid, ha dicho que si él fuera presidente del FC Barcelona "le daría 50 años de contrato a Pep Guardiola". "Pep sabe lo que quiere, ha crecido en la filosofía del club, Pep es el entrenador ideal para el Barcelona, es inteligente, catalán, culé. Lo tiene todo", indicó Mourinho en la Ser.

Sobre la ausencia de dialéctica por parte de Guardiola ante sus declaraciones en las conferencias de prensa, Mourinho explicó: ""Pep debe hacer lo que le diga su intuición. No necesita posiblemente hablar de Mourinho porque sus jugadores sí lo hacen. En el Madrid los míos no hablan de Pep. Coincidí con Pep en el Barcelona, tengo una foto con él con un super abrazo. Mi relación es buena", dijo el entrenador portugués.

Reconoció que la fecha del clásico le daba igual. "Sabía que el Barcelona-Madrid sería el lunes. Pero nos da igual. No hay ningún problema jugar sábado o lunes. Me preocupa más la fecha de otros partidos, de jugar un sábado a las 22 horas y luego el martes en Champions", aclaró Mourinho que además dijo que "Guardiola no se ha atrevido a jugar el sábado".

La lucha Madrid-Barcelona por el título de Liga no le sorprende. Es algo similar a lo que ocurre en otros campeonatos. "Todas las Ligas son iguales. De dos aspirantes. Inglaterra incluso es de uno, sólo el Chelsea. Si el Manchester United no presta atención será sólo uno. En Portugal, uno. En Alemania si no se recuperan Robben y Ribéry, también será de uno. En esta Liga, la española, todos son candidatos a ganar todos los partidos. Barcelona y Real Madrid van a pelear por ganar la Liga", dijo.

Preguntado por los futbolistas que más le han sorprendido en estos meses, Mourinho argumentó: "Por diferentes razones hay jugadores que impresionan por motivos diferentes. Di María, con 21 años, por ejemplo, que llega de la Liga portuguesa, podría pensar que necesitaríamos más tiempo de adaptación. Luego un líder silencioso como Iker. Podría ir jugador por jugador. Son también grandes jugadores, los que no juegan como Arbeloa, Albiol, ellos son muy grandes".

Reconoció que habló con Canales, a quien criticó por su actuación ayer ante el Real Murcia en la Copa. "Hablé con Canales. No me arrepiento de lo que le dije. Es un chico con talento, con inteligencia, ha pasado un momento difícil, poco a poco va a volver al camino justo", subrayó el técnico portugués.