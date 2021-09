Vicente Del Bosque, seleccionador nacional de fútbol, destacó, tras dar la convocatoria para el partido amistoso entre España y Portugal, en la que no hay ningún jugador del Atlético de Madrid, que no tiene "ojeriza" al conjunto colchonero. [En directo por La1 y RTVE.es, miércoles 17 a partir de las 21:45]

“No hay nada en contra del Atlético.“

"No tenemos ninguna ojeriza ni animosidad contra nadie. No hemos encontrado el momento para que puedan venir. En absoluto hay ningún veto. Al contrario, mucho afecto a un club que nos ha mostrado muchísimo cariño. No hay nada en contra del Atlético", comentó.

“Tampoco es un hecho gravísimo lo de Mourinho.“

Cuestionado por la expulsión de José Mourinho en el pasado partido de Copa ante el Murcia, calificó el hecho como "un episodio propio del fútbol", y descartó criticar la actitud del portugués. "En el desarrollo de cualquier partido, los entrenadores a veces pierden la compostura. Tampoco es un hecho gravísimo", añadió.



Respecto al "clásico" entre Real Madrid y Barcelona, que se jugará un lunes (29 de noviembre) , dijo que es "estupendo" que se enfrenten ese día y apuntó que hay que ver "con naturalidad" que no disputen el duelo en fin de semana. "Lo importante es que sea un buen partido y tenga una buena publicidad para el fútbol".

“Siempre que no se dé con la mano, cualquier acción técnica es valida.“

También habló sobre el gesto técnico de Cristiano Ronaldo, que durante el partido ante el Atlético de Madrid golpeó el balón con la espalda ante la indignación de algún jugador colchonero. "Una acción técnica que se puede producir. Siempre que no se dé con la mano, cualquier acción técnica es valida. No creo que se haga con ánimo de ofender a nadie. Es fútbol y cada uno hace lo que cree conveniente", señaló.

“Me alineo con Xavi para el Balón de Oro.“

Por último, habló sobre el Balón de Oro y, a su juicio, tendría que existir uno por cada demarcación". "Me alineo con la posición de Xavi, que dijo que los balones de oro tenían que ser concedidos a un jugador por línea. Sería más justo", concluyó.