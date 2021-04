El Madrid tiene actitud pero no goles

Ficha del partido:



0 - Real Murcia: Dani Hernández; Ander Gago, Luciano, Iván Amaya, Óscar Sánchez; Carles, Richi, Miguel Albiol, Dani Aquino (Pedro, minuto 57); Cañadas (Mario Marín, minuto 64) y Kike (Rosquete, minuto 77).



0 - Real Madrid: Casillas; Sergio Ramos, Pepe, Raúl Albiol, Arbeloa; Mahamadou Diarra, Granero (Khedira, minuto 62), Pedro León, Canales; Cristiano Ronaldo (De María, minuto 69) y Benzema (Higuaín, minuto 62).



El Real Madrid ha debutado en la Copa del Rey como no se recordaba en Chamartín. Serio y trabajador, en la línea de los últimos partidos de Liga. La mano de Mourinho ha demostrado que este año la actitud es diferente. La amenaza de su entrenador sobre una posible repetición de lo sucedido otros años en Toledo, Irún o Alcorcón; ha surtido efecto y a pesar de no resolver la eliminatoria, el equipo blanco ha merecido la victoria. [Estadísticas del choque]



La oportunidad que tenían los no habituales como Benzema, Pedro León, Diarra o Canales; se les ha escapado y, visto lo visto, es poco probable que vayan a tener alguna otra en lo que resta de temporada.



Desde los primeros minutos el dueño del balón fue el equipo merengue. Al Murcia le duraba demasiado poco la pelota en los pies para inquietar a Mourinho, por eso el portugués no se levantó del banquillo hasta el minuto veinte de partido.

La causa de que Mourinho despertara de su nirvana es que a pesar del dominio, no se creaba ni una triste ocasión clara de gol. Tan sólo tiros lejanos a cargo de Sergio Ramos o de Granero (un disparo con la zurda del madrileño llegó a estrellarse en el larguero) y las jugadas individuales del 'nomegustaperdernunca' Cristiano Ronaldo hacían intervenir de vez en cuando al meta local.



El francés Benzema, al que los medios le habíamos colocado este partido como una reválida, no tuvo su día -si es que sabemos como son sus días buenos- y estuvo desaparecido como acostumbra hasta que fue sustituído en el minuto 17 de la segunda parte. La única acción en la que acertó con el balón en los pies (llegó incluso a superar al portero y hacer gol) fue anulada por fuera de juego claro.



La primera parte concluyó con la ocasión más clara para los blancos en todo el primer período. Tras un saque de esquina, el balón rebotado le llegó a Albiol que no acertó a colocar el remate y envió el esférico por encima de la portería murciana.