El entrenador del Real Madrid, el portugués José Mourinho, ha dicho tras el empate con el Real Murcia (0-0) en el partido de ida de dieciseisavos de final de la Copa del Rey que le gustaría comenzar todas las eliminatorias "con empate fuera de casa, también en la Champions". Mourinho ha reconocido también que está "contento" con "la actitud de sus jugadores".



El entrenador del Real Madrid ha comparecido serio en la sala de prensa del estadio Nueva Condomina, donde ha permanecido durante varios minutos sin hablar debido a que existían problemas con el sonido de las líneas microfónicas en un lugar abarrotado de periodistas.

“No hablo de jugadores individualmente.“

El técnico luso ha iniciado su conferencia de prensa diciendo que "no hablo de jugadores individualmente" para a continuación señalar que estaba "contento con el equipo, pues su actitud ha sido buena y ha querido ganar".

“El portero del Murcia ha tenido una noche fantástica.“

"Mis futbolistas jugaron lo suficiente para haber ganado y no lo hicieron porque el portero del Murcia ha tenido una noche fantástica para ellos. No tengo ninguna crítica para el equipo, que tuvo hasta cinco ocasiones para hacer un gol, aunque éste no era el resultado que queríamos", ha explicado.



De Benzema y Pedro León ha manifestado que "estuvieron como los demás" y ha añadido que "ante el Hércules el sábado no jugarán los del Castilla" en alusión a las declaraciones que había hecho diciendo que si la actitud de sus futbolistas no era la adecuada recurriría a los jugadores del filial para el próximo encuentro liguero.



Sobre el 0-0 frente a un rival de Segunda B, que es un resultado pobre para el Madrid, su entrenador ha indicado que "me gustaría comenzar todas las eliminatorias, también las de la Champions League, con empate fuera de casa".



Igualmente se ha mostrado convencido de que el partido de casa lo van a ganar y van a pasar la eliminatoria y ha admitido que se notó la falta de jugadores como Xabi Alonso y el alemán Ozil. Al respecto ha declarado que "ellos son los encargados de llevar el balón a la zona de ataque y los que han jugado en esas posiciones lo han intentado".



Del Murcia ha valorado que estuvo "supermotivado" y ante él el Madrid hizo "un partido serio".

Iñaki Alonso: "Un empate a uno en el Bernabéu nos vale" Por su parte, el entrenador del Murcia, Iñaki Alonso, ha comentado: "estoy orgulloso de mis jugadores y tenemos al Madrid donde queremos, pues un empate a uno en el Bernabéu nos vale para superar la eliminatoria y no podemos evitar soñar". “Tuvimos que correr como tigres.“ Sobre el encuentro ha dicho: "Tuvimos que correr como tigres porque no tuvimos el balón tanto como hubiéramos querido, pero hicimos las cosas bien porque el Madrid no estuvo cómodo".