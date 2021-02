El portugués José Mourinho, entrenador del Real Madrid, ya piensa en el partido de Copa que jugará su equipo ante el Murcia, el próximo martes, y declaró que si los futbolistas blancos que jueguen ese partido repiten la actuación del Alcorcón del año pasado, les pondrá una cruz y estarán "muertos".

Preguntado insistentemente por el estado de Karim Benzemá, de quien desveló que será titular el martes, al final acabó hablando sobre la importancia de la eliminatoria de Copa del Rey ante el Murcia.

"Karim es un hombre y como todos los hombres tiene sentimientos, sensaciones y altos y bajos en su estado emocional. Entrar con el resultado con 6-0 no es lo mismo que entrar desde el inicio con el resultado 0-0. No puedo criticar a un jugador por entrar un poco por debajo del nivel de motivación que el equipo que comenzó. Quizá, si entra desde el inicio, hablaríamos desde otra situación. El martes jugará de titular y si juega con otra actitud, será otra historia", dijo.

"Ha entrado con el estado emocional que tenía el equipo en los últimos veinte minutos, que la gente ha bajado el ritmo. Por eso, por esos 20- 25 minutos, no tengo nada negativo que decirle. El martes, hay que trabajar y hay que jugar con la misma intensidad que el resto de sus compañeros. Es un día importante para él y para mí. Si pasa lo mismo que con el Alcorcón, les pongo una cruz (a todos los jugadores) y están muertos", añadió.

Respecto al partido ante el Racing, indicó que el equipo está bien, que llevan cuatro cinco encuentros jugando a buen nivel y destacó, sobre todo, que el Real Madrid trabaja como un equipo.

"Cuando se hace todo como un equipo, las calidades individuales de los jugadores son más fáciles de exprimir. El equipo está en un momento muy positivo. Hay que continuar, no hay tiempo para disfrutar. Cuando la gente está feliz, olvidas cansancio, problemas y sigues con el aura positiva", señaló.

Asimismo, informó de que para el partido ante el Murcia de Copa, tres jugadores tendrán vacaciones hasta el miércoles y señaló que Cristiano y Benzemá serán titulares. "De momento, Özil, Alonso y Carvalho, de vacaciones tres días. No juegan el martes y sólo tienen que entrenarse el miércoles. El resto, todos convocados. No vamos a ir para bromear. Vamos a ir para ganar el partido", indicó.

Portugal: "Para verlo en vídeo"

Miguel Ángel Portugal, entrenador del Racing de Santander, alabó el juego del Real Madrid, que venció 6-1 al conjunto cántabro, y destacó que la forma de presionar de las figuras blancas debería verla mucha gente en vídeo.

"Es un equipo equilibrado en defensa y en ataque. Muchas veces, es para poner los vídeos a la gente para que vean como presionan y saben defender jugadores como Cristiano, Ozil y Di Maria, unas figuras", comentó.

Asimismo, indicó que no se esperaba perder de una forma tan abultada ante el Real Madrid: "La verdad que no me lo esperaba. Ha sido un palo bastante gordo. Hay que levantarse y seguir. Es el Real Madrid, nos ha ganado bien y no hay que poner ninguna objeción", dijo.

"Hemos salido muy dormidos y casi acabamos dormidos. El Madrid te desarbola con esos contragolpes. Es verdad que Toño ha parado dos balones debajo de los palos y los demás han sido goles en cada oportunidad. El Madrid nos ha ganado hasta en las faltas", manifestó.