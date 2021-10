El jugador portugués del Real Madrid Cristiano Ronaldo se mostró "contento" tras marcar cuatro goles en la victoria (6-1) de su equipo frente al Racing de Santander y destacó que trabaja "para marcar" y que "nunca" en toda su carrera futbolística como profesional había conseguido esta marca goleadora en un sólo partido.

Además, el de Madeira manifestó su alegría por el partido de su equipo. "Hay que felicitar a todos mis compañeros por el gran encuentro que han hecho. Estamos contentos, felices y ahora el Real Madrid debe seguir por el buen camino", indicó.

Sobre su continuidad en el césped cuando era un candidato a la sustitución tras sus cuatro tantos, Ronaldo quiso restar importancia al asunto y aclaró que se encontraba "bien". "No me hubiera importado ser cambiado. Hablé con Mourinho, pero era de otra cosa. Era una opción, pero yo soy un jugador de equipo", concluyó.

Atrás quedan los comentarios de principio de temporada, en los que se hablaba de una posible ansiedad del portugués de cara a las porterías rivales. En el mes de octubre, ha callado todas las bocas con una racha goleadora increíble.

"Hay que seguir así. Trabajo siempre para ser cada vez mejor. Jugar en el Real Madrid me proporciona muchas cosas buenas, como hoy. Mis compañeros me ayudaron mucho para marcar los cuatro goles y ayudar al equipo. Hay que felicitarles más a ellos que a mi, porque me permitieron marcar goles sencillos por sus pases", dijo ya en la zona mixta del Santiago Bernabéu.

Cristiano se ha convertido en el máximo goleador de la Liga, con diez goles. "Son numeros muy buenos pero hay que estar tranquilos. Nada de euforia. Estamos en el buen camino pero hay mucho por delante. Estoy en buen momento pero hay compañeros que están mejor que yo".

"No hay que pensar en los demás solo en nosotros. Debemos seguir así. Estamos trabajando muy bien, haciendo muchos goles, encajando pocos y no tenemos que estar preocupados con el Barcelona. Vamos mejorando, nos falta mucha Liga por delante y estamos en el buen camino", sentenció.

Los cuatro tantos ante el Racing han sido la culminación de una serie de partidos en los que Cristiano no ha dejado de marcar. En total, suma once dianas este mes. Las dos primeras las marcó ante el Deportivo en el 6-1 logrado por los blancos en el estadio Santiago Bernabéu; después, hizo dos consecutivamente con su selección: uno a Dinamarca y otro a Islandia; el Málaga fue su siguiente víctima con otro par de tantos; al Milán en Liga de Campeones le hizo uno y ante el Racing, con cuatro más, ha culminado un mes mágico que todavía no ha terminado.