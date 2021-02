El director general del Real Madrid, Jorge Valdano, ha afirmado que el técnico Jose Mourinho fue "claro en su mensaje" del pasado sábado respecto a cómo se debe encarar el partido de este martes de la Copa del Rey ante el Real Murcia, un encuentro que será una nueva oportunidad para el francés Karim Benzema, del que el directivo no tiene dudas "de su categoría técnica y futbolística".

"Mourinho fue claro y contundente en su mensaje, y subrayó que la exigencia es máxima también en la Copa del Rey", aseveró Valdano, que apuntó que de toda la rueda de prensa "sólo sacaron esa frase" en relación a la 'amenaza' del luso si hay revés copero.

De todos modos, subrayó que "todos" en la entidad están "muy satisfechos con el rendimiento del equipo", y que en éste el entrenador portugués "tiene mucho mérito", y, por ello, "es normal que el nivel de exigencia que marque sea el máximo".

Así, recalcó que van a Murcia "con toda la ilusión". "Tenemos una plantilla amplia, muy joven y no hay motivo para no implicarnos de lleno en una competición en la que hace tiempo que no le damos una alegría a los aficionados. Vamos a hacer un esfuerzo para llegar a las instancias finales", declaró.

Sin embargo, no olvida lo sucedido el año pasado en Alcorcón que "muy fuerte" y que todavía "está muy fresco". "Ni los jugadores ni el club queremos volver a vivir un episodio semejante", confesó Valdano, que tiene claro que "el equipo tiene una capacidad de esfuerzo muy grande y sabrá interpretar el partido de la mejor manera".