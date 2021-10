Sólo 72 horas después de ganar al Málaga en la Liga doméstica, el Real Madrid recibirá en el Santiago Bernabéu al Milán en la tercera jornada de Liga de Campeones. El partido lo podrán seguir en directo este martes por 'La 1' de TVE (a partir de las 20.45 horas), RNE y RTVE.es.

Dos de las mejores delanteras de Europa y del mundo se verán las caras en el feudo blanco. Cristiano, Di María, Higuaín y Özil cara a cara frente a Pato, Ibrahimovic, Ronaldinho y Robinho. Y los madridistas con sed de revancha después de que la pasada temporada los italianos les ganaran 2-3 en el Bernabéu, algo que dolió mucho en la casa blanca.

El vencedor del encuentro estaría a punto de sellar el pase a octavos, especialmente el Real Madrid, líder del grupo tras ganar al Ajax (2-0) y al Auxerre (0-1). El Milán ganó en su estreno a los franceses (1-0), pero cayó (1-1) en Holanda.

Milán, con viejos conocidos y pletóricos

Por su parte, el Milán viene a Madrid con grandes figuras como su ex jugador Robinho, o los ex futbolistas azulgranas Ronaldinho e Ibrahimovic.

Además, vienen pletóricos después de que la temporada pasada ya vencieron al Real Madrid en el feudo madridista por 2-3 con dos goles del brasileño Alexandre Pato. "Esta vez tendré una nueva oportunidad y quiero volver a marcar. Es el mejor recuerdo que tengo con la camiseta del Milan por ahora. Marcar dos goles en el Bernabéu la primera vez es un sueño ", ha dicho el propio Pato en una entrevista que publica el diario italiano "La Repubblica". Y además, viene de marcar también dos goles. Un Pato al que con once años le extirparon un tumor en el brazo izquierdo que estuvo a punto de dejarle fuera de la práctica del fútbol de por vida. No fue así y ya es una joven estrella del Milán.

Los de Allegri están empatados con el Inter de Milán en la Liga italiana, a dos puntos del líder Lazio y gras ganar 3-1 al Chievo.

Robinho no se apunta como titular y otra duda es la presencia en el eje de la defensa de Thiago Silva, que arrastra un problema en el tobillo. Podría ser sustituido por Bonera. Además, Abbiati tiene molestias en el aductor pero estará en el equipo inicial.

Otro ex madridista como Seedorf vuelve al Bernabéu y con los galones de gran jefe en el centro del campo milanista. Quien no estará es el madridista, ex del Milán, Kaká que sigue lesionado.

La lista de convocados del Milán son Abbiati, Amelia, Roma; Antonini, Bonera, Nesta, Papastathopoulos, Thiago Silva, Zambrotta, Yepes; Abate, Boateng, Flamini, Gattuso, Pirlo, Seedorf, Strasser, Ibrahimovic, Inzaghi, Pato, Robinho, Ronaldinho. El técnico Massimiliano Allegri no ha podido contar con los lesionados Ambrosini y Jankulovski mientras ha dejado sin convocar a Oddo.