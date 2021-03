Carvalho: "Me habría gustado venir antes"

El defensa portugués Ricardo Carvalho ha asegurado que llega al Real Madrid "para ayudar" y aportar su experiencia y que, a sus 32 años, se encuentra "muy bien" y confiando en aportar muchos más años de fútbol.

"Estoy aquí para ayudar y espero que las cosas vayan lo mejor posible y tener la conciencia tranquila siempre de haber hecho lo máximo", señaló durante su presentación, en la que no perdió la sonrisa y se mostró exultante.

"Me siento bien con esta edad, no sé hasta cuando podré jugar y he firmado dos años y quiero jugar más", añadió, reconociendo que hacía tiempo que quería fichar por el Real Madrid. "Por fin lo he conseguido. Me habría gustado venir antes, pero que no ha podido ser hasta ahora".

En este sentido, desveló que había llegado a un acuerdo con el Chelsea para que este verano le traspasase si llegaba alguna oferta interesante de otra Liga: "Les había dicho que quería salir y conocer otro campeonato con 30 y 31 años, pero nunca me lo permitieron. Desde el año pasado cuando el Inter me quería, pero me quedé, acordé que ése iba a ser el último año".

"Tenía apalabrado con los directores que me gustaría salir y cumplieron, por eso ha sido más fácil", confirmó, asegurando que en Inglaterra había sido muy feliz, a pesar de que le costó cogerle el pulso a la competición, algo que cree que no le sucederá aquí. "El ritmo es diferente, en Inglaterra el fútbol es más directo y el español es más parecido al portugués, más reposado. Me fue difícil adaptarme al fútbol inglés de lo que lo será al español", aseguró.

Por otra parte, se mostró encantado de poder compartir vestuario con sus compatriotas Cristiano Ronaldo, con el que todavía no ha podido "hablar en persona", y Pepe, con el que confía en poder formar una de las mejores parejas en el eje de la zaga. "Si somos o no la mejor defensa lo dirán los resultados. En el Chelsea también teníamos una defensa muy compacta y por eso tuvimos éxitos", recalcó, asegurando estar dispuesto a afrontar "las críticas, sean buenas o malas".