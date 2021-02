El jugador del Bayern de Múnich Franck Ribéry, imputado por haber solicitado, presuntamente los servicios de la prostituta menor de edad conocida como Zahia, ha reconocido que participó en una orgía con ella, otra chica y un amigo del jugador, pero asegura que no sabía que eran prostitutas.

Según ha revelado el diario "Le Parisien", que ha podido consultar la declaración del jugador a los policías, el internacional asegura que invitó a las dos chicas a un viaje a Múnich, pero que no se encargó personalmente de las transacciones económicas, por lo que no sabía que Zahia no tenía aún 18 años. "Si lo hubiera sabido, nunca hubiera tenido una relación con ella", asegura Ribéry.

"Uno de los imputados, Kamel Z, y yo mantuvimos relaciones sexuales con las dos chicas. Nos cambiábamos de pareja durante la noche", ha confirmado el jugador. "Querían acostarse conmigo, por mi nombre, porque tengo dinero. Querían pasar un buen rato", ha asegurado el centrocampista quien sostiene que Zahia "miente" cuando declara que le pagó 700 euros por sus servicios.

Kamel, fue el que organizó el encuentro, con el dinero en metálico que Ribéry le daba para reservar el hotel, los billetes y los gastos que pudieran surgir. Este hombre de confianza era el intermediario con el objetivo de "no dejar pistas" y evitar que la esposa del jugador se diera cuenta, recoge "Le Parisien".

Presionado por los policías, que aseguran que la reserva del hotel y de los billetes se hicieron a nombre de un intérprete del Bayern y no de su amigo, el jugador rectifica. "Quizá ya no me acuerde de si fue Kamlel Z. el que hizo las gestiones para los billetes", ha asegurado Ribéry.

"Volvía casa con Kamel y les dejé 100 euros a las chicas, para que pudieran comer y salir al día siguiente", recuerda el jugador. La segunda noche, fue el cuñado de Ribéry el que se acostó con Zahia mientras que el centrocampista mantuvo relaciones sexuales con la amiga de la prostituta. Volvió a darles 100 euros "para el taxi", ha confirmado el rotativo galo.

Ante la pregunta de la policia de por qué les dió tan poco dinero, el francés lo tiene claro."Había pagado el avión, el hotel y el restaurante, ya me había costado bastante caro", se justifica el del Múnich, que cifra el desembolso total en unos 2.000 euros.