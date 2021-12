El motociclismo español sigue de fiesta

El circuito de Sachsenring fue el escenario de un nuevo triplete del motociclismo español. Y ya van tres esta temporada. Se han disputado ocho grandes premios y la fiesta no parece tener fin. Los españoles mandan en las tres categorías y la superioridad es aplastante: 18 victorias de 24 posibles, 16 segundos puestos y 8 terceras plazas.



El dominio más abrumador es el de 125cc, pero MotoGP no se queda atrás. En la categoría reina, la porción más jugosa del pastel se la llevan Jorge Lorenzo (el actual líder) y Dani Pedrosa (segundo en la clasificación general). Entre ambos, prácticamente han conseguido pleno de victorias. Salvo la primera carrera de Qatar, que ganó Valentino Rossi, las restantes se las reparten entre el mallorquín y el catalán (cinco para Lorenzo y dos para Pedrosa). Además, cada uno de ellos ha conseguido también tres segundos puestos.



Jorge Lorenzo avanza imparable hacia su primer título en la categoría reina. El piloto de Fiat Yamaha es líder con una renta bastante holgada: 47 puntos de ventaja sobre Dani Pedrosa, 102 sobre Casey Stoner y 111 sobre Valentino Rossi, cuya lesión le ha dejado prácticamente fuera de toda opción. Esto, unido a la impresionante regularidad del mallorquín (aún no sabe lo que es bajar de la segunda posición), le posicionan como el claro favorito para alzarse con el campeonato. Sin embargo, diez carreras son muchas y el motociclismo no es ninguna ciencia exacta.

Toni Elías domina en Moto2 Moto2 está dominado por otro español: Toni Elías. El piloto de Manresa logró en Sachsenring su tercera victoria de la temporada y, lo que es aún más importante, consiguió dar un golpe de autoridad. Con su triunfo, cortó el vuelo a un Iannone arrollador a quien parecía que sólo podían frenarle las banderas amarillas. Elías es líder con 136 puntos, a 42 puntos de Thomas Luthi, a 46 de Andrea Iannone y a 59 de Julián Simón.