Pedrosa: "Hemos mejorado nuestra regularidad"

Por fin ha encontrado la regularidad que tanto buscaba. O eso parece. Dani Pedrosa, primero en Alemania, lleva tres carreras consecutivas en el podio. Pero el piloto de Honda Repsol no quiere confiarse. "Hemos mejorado la regularidad últimamente. Lucharé por mantenerla pero mantengo los pies en la tierra. No me quiero confiar en ese aspecto, porque cuando cambiamos de circuito siempre aparecen problemas nuevos. Seguramente, cada viernes será un día difícil y duro", comentó Pedrosa.

La mejor manera de seguir la racha será la semana que viene, en Laguna Seca. "En el circuito californiano espero encontrar desde el viernes una buena puesta a punto, porque se ha demostardo que empezando bien, tenemos muchas opciones el domingo en carrera", aseguró el pupilo de Alberto Puig.

El piloto catalán supo aprovechar el parón en carrera para mejorar aún más su RC212V. "Antes de la segunda carrera estaba yendo bien, aguantando el ritmo de Lorenzo, pero no estaba convencido de la puesta a punto: patinaba mucho de la rueda de atrás y no iba rápido en las curvas", narró Pedrosa.

"Cuando se ha parado la carrera le he comentado estos aspectos a mis mecánicos y hemos decidido hacer unos cambios en la suspensión y dar más 'grip' atrás. Cuando he vuelto a salir a la carrera, al principio he notado los cambios pero no estaba del todo convencido. Luego, he empezado a apretar y he visto que podía ir más rápido", añadió Pedrosa.