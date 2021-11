El piloto del Bancaja Aspar Nico Terol no podrá correr en el Gran Premio de Alemania. Lo ha intentado hasta última hora, pero no ha recibido el consentimiento médico. El jefe médico del circuito de Sachsenring, Huber Fischer, ha considerado que Terol aún no reúne las condiciones físicas necesarias para competir con su Aprilia.



El piloto de 125cc sufrió un accidente en el Gran Premio de Catalunya que le afectó a dos vértebras lumbares. Experimentó, inicialmente, una notable mejoría, pero desde el comienzo de esta semana dicha mejoría dio paso a una recaída que se ha agravado tras su llegada a Alemania y que al final ha forzado su retirada anticipada de la prueba germana.

El piloto de Aprillia regresará desde Altenburg a Barcelona, donde descansará un par de días, y el lunes será recibido en la clínica Dexeus, donde el traumatólogo doctor Cáceres le hará otro TAC para descartar nuevas lesiones y averiguar el origen de los dolores que le han impedido al alicantino poder disputar la prueba alemana.



"Ha sido un día muy duro. He pasado muy mala noche y cualquier movimiento que realizaba me producía fuertes pinchazos y una sensación de ardor en el glúteo y, a pesar de los tratamientos que me han realizado en la clínica del circuito, no podía ni subirme a la camilla", reconoció el piloto de Alcoy.