Vicente del Bosque: "No ha salido mal la cosa"

Vicente del Bosque, seleccionador español de fútbol, se ha mostrado satisfecho después de que España haya conseguido su primera Copa del Mundo, tras imponerse en la final a Honada 0-1, gracias a un gol de Iniesta.

El técnico salmantino, que ha otorgado todo el mérito del triunfo a los futbolistas, ha señalado en tono irónico y con una gran sonrisa en su cara, que "no había salido mal la cosa".

"Ha sido un partido muy difícil pero tenemos unos jugones fantásticos que se han sabido reponer de los problemas. Ellos han tenido alguna ocasión, pero nosotros hemos tenidos tres muy claras. Esto se lo debemos a este gran grupo de jugadores", ha afirmado Del Bosque.

En declaraciones a 'Tablero Deportivo' de Radio Nacional, del Bosque ha señalado que los futbolistas han tenido un comportamiento fantástico. "Es un equipo que ha sabido competir. Un conjunto de gente maja, humilde y ejemplar para los jóvenes de España".

Asimismo el técnico ha destacado que durante toda la concentración mundialista el grupo ha trabajado "sin ningún problema" y ha destacado que se trata de una plantilla "impresionante".

Además, reconoció que los jugadores españoles "han sabido transmitir unos valores por lo que la victoria es más importante". "Los jugadores han sabido transmitir unos valores, por lo que la victoria es más importante".

España ha jugado para ganar

El técnico salmantino ha destacado también que la 'Roja' ha jugado para ganar esta final. "En el primer tiempo empezamos bien, y luego, cuando ellos atacaron, las salidas de Casillas evitaron males mayores", ha dicho el técnico español.

"Luego, ellos se vinieron un poco abajo y nosotros ganamos en efectividad", ha añadido del Bosque, que recordó que la táctica era "hacerlo todo con tiento y, proporcionar llegadas, y eso lo conseguimos con Cesc y también metiendo a Navas en el partido", ha apuntado el seleccionador.

Del Bosque quiso "felicitar" a Holanda porque les hizo "un partido muy difícil" en el que les "maniató" y les complicó "mucho". Además, reconoció que si no jugaron bien "fue por mérito del rival", pero recalcó que sabían que "no iban a poder aguantar con ese ritmo los 90 minutos del partido.



"Hasta la ocasión que ha fallado Robben, ellos han tenido sus opciones. Pero a partir de ahí, ha cambiado la situación y ellos ya sólo han buscado algún contragolpe. Es posible que Cesc haya cambiado el rumbo del partido. A partir de ahí, hemos dominado hemos tenido varias ocasiones de Villa, de Ramos y del propio Fábregas, y nos hemos merecido marcar", agregó.

“Esta final España-Holanda prestigia el fútbol de calidad, de ataque, ofensivo“

Sobre el choque, destacó que en el primer tiempo empezaron "bien" pero luego "ellos se vinieron arriba" y sufrieron "sin el balón". "Después Casillas hizo una gran parada, ellos se vinieron abajo y nosotros nos mostramos superiores", añadió. El salmantino matizó que había que hacer los cambios "con tiento" y resaltó que lo importante era "no quitar gente de atrás porque ellos tenían mucha altura".



"Sacamos a Navas contra Gio y a Cesc. Y no salió mal la cosa, tuvimos más profundidad y nos quedamos con el control del balón, que era lo que necesitábamos. Le agradecemos a España cómo se han portado con nosotros. Esto es la leche, es un día muy feliz para todos los españoles", declaró.



El técnico añadió que el equipo "cogió impulso en junio de 2008" y sostuvo que recogieron "la herencia" e intentaron "conservarla y no borrarla". Asimismo confesó que "la línea estaba marcada" desde el campeonato de Europa, "al margen" de que dieron entrada a jugadores nuevos.



"Esta final España-Holanda prestigia el fútbol de calidad, de ataque, ofensivo. Como contrapunto, es inevitable el 'pressing' de los equipos. Hoy mismo Holanda ha jugado así. El fútbol va adelante, y en este Mundial de Sudáfrica, que ha sido un éxito del continente, esta final ha premiado el fútbol", concluyó.