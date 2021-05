El capitán de la Roja es el alma del equipo y a pesar de que comenzó con dudas en Mundial, partida a partido ha demostrado su corage y valía. Sin él no hubiese sido posible ganar la Copa del Mundo. Casillas comenzó encajando un gol de 'churro' ante Suiza, ese tanto supuso la derrota de España y un duro golpe para la moral de todos los integrantes del equipo, en especial para él. Pero conforme pasaban los encuentros, el guardameta empezó a ser decisivo en los triunfos españoles. En los cuartos de final tuvo un partido decisivo ante Paraguay. Casillas paro un penalti que supondría el 1-0, luego sacó un mano a mano ante Cardozo. Antes de levantar la Copa del Mundo en el Soccer City de Johannesburgo, fue decisivo en la victoria ante Holanda con un paradón a Robben, que hubiese significado el gol en contra y casi el adiós a la Copa. Tras el pitido final Howard Webb, Casillas sacó toda la presión y estalló en llanto. El Santo es el capitán de la mejor selección de fútbol de la historia de España.

Qué decir de 'Piquenbauer'. El que es el mejor centra del mundo ha jugado un papel esencial no sólo en la zaga, sino en el juego creativo de España. Y es que el canterano del Barça no es un central al uso, le gusta subir el balón y lo hace con mucho criterio. El día de Suiza casi marca un gol del mejor delantero centro del mundo. Piqué ha sabido leer a la perfección cada partido y ha cumplido en todos con un diez. En la final, los holandeses sabían de su virtud con el balón en los pies y salían a presionarle para evitar que España sacase su mejor juego desde donde le gusta, desde la portería.

Muchos dudaron del estado de forma de Capdevilla y de si su lugar debía ser ocupado por Arbeloa, pero ha demostrado que el trabajo para el equipo es su virtud. El jugador del Villarreal ha subido menos que en otras ocasiones por la izquierda, pero no ha fallado nunca y ha tenido que bailar con las más feas como con Cristiano o Robben -en la final- y se ha mostrado muy sólido.

Tras la derrota ante Suiza a Del Bosque le salieron mucho críticos por utilzar a dos mediocentros, pero el tiempo le dio la razón y Xabi ha sido el complemento perfecto de Busi. El de Tolosa ha sido crucial en el buen fucionamiento del centro del campo español, cuando elpartido se ponía feo y la circulación no era la adecuada, el se sacaba un pase de 40 metros para cambiar el juego y el que recibía no tenía ni que dar un paso. Xabi es uno de los mejores pasadores de largas distancias del fútbol mundial, por no decir el mejor. Tiene precisión suiza en sus botas.