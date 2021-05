Andy Schleck pasa de ser indultado a ser ejecutor en el pavés

Clasificación de la etapa: 1. Thor Hushovd (Cervelo) 4h49:38

2. Geraint Thomas (Sky) m.t.

3. Cadel Evans (BMC Team) m.t.

4. Ryder Hesjedal (Garmin) m.t.

5 Andy Schleck (Saxo Bank) m.t.

6. Fabian Cancellara (Saxo Bank) m.t.

13. Alberto Contador (Astana) a 1:13 Clasificación General: 1. Fabian Cancellara (Saxo Bank) 14h54:00

2. Geraint Thomas (Sky) a 23

3. Cadel Evans (BMC Team) a 39

4. Ryder Hesjedal (Garmin) a 46

5. Sylvain Chavanel (Quick Step) a 1:01

6. Andy Schleck (Saxo Bank) a 1:09

7. Thor Hushovd (Cervelo) a 1:19

8. Alexander Vinokourov (Astana) a 1:31

9. Alberto Contador Velasco (Astana) a 1:40

10. Van Den Broeck (Omega) a 1:42

El noruego Tor Hushovd ha ganado al sprint la esperada etapa del pavés que ha dejado claro varias cosas. Que en el ciclismo no hay pactos, y si no que se lo digan a Saxo Bank que ha roto la carrera cuando se cayó Frank Schlek; que Contador ha podido superar una etapa que pintaba muy mal para Astana y sólo se ha dejado 1'13''; que Lance Armstrong se las ha tenido que arreglar solo, sin equipo, y ahí no es tan fuerte; y que Cancellara no ha obligado a parar a nadie y así ha podido realizar su sueño de vestir de amarillo en los adoquines. [Clasificaciones]



Andy Schleck ha entrado en el grupo de cabeza que comandaba su compañero Cancellara y Saxo Bank puede celebrar que, tras lo sucedido en la etapa 2, ha recuperado el liderato del Tour en favor del suizo y su líder, Andy Schleck, ha metido a Alberto Contador 1'13'' y 2'07'' a Lance Armstrong. Como pago por todo esto, han perdido a uno de sus figuaras, el hermano de Andy, Frank Schleck, quien ha dicho adiós al Tour tras sufrir una terrible caída y romperse la clavícula.



La clasificación general queda encabezada ahora por Cancellara y de cara a la lucha por el título, Schleck aventaja a Contador en 31'' y a Armstrong en 1'11''.