El pelotón de favoritos del Tour de Francia ha demostrado este martes en la segunda etapa de la ronda francesa que todavía existe el juego limpio y el honor entre los ciclistas o por lo menos eso han demostrado en carretera cuando varios corredores se han visto cortados por una caída.



En dicha montonera, a 30 kilómetros de meta, se ha visto visiblemente afectado uno de los nombres propios de la carrera, Andy Schleck. El teórico rival número uno de Contador, encendió la alarma con un codo ensangrentado con tinte de fractura, pero apretó los dientes y con una bicicleta prestada por un compañero se levantó y emprendió la persecución del grupo de favoritos.



Cuando el luxemburgués trataba de recortar los tres minutos que le separaban del grupo del maillot amarillo, su compañero en Saxo Bank y hasta ese momento líder de la carrera, Fabian Cancellara, tuvo que renunciar a sus pretensiones individuales en favor de Schleck. Gracias a eso, enlazaron Contador, Basso y Armstrong a 17 kilómetros de meta. Hubo conversaciones para acordar entrar todos juntos a meta.



Por la caída también se vio afectado Alberto Contador que terminó la etapa con un fuerte golpe en el costado y en la rodilla derecha, así como contusiones y abrasiones en diversas partes del cuerpo, según los médicos del Astana.



Aunque alguien podía pensar que la de Spa era una oportunidad única para que los Contador, Armstrong y compañía pusieran a trabajar a sus equipos para arir hueco en la general, la reacción fue la contraria.

“Es algo que si me hubiera pasado a mí espero que se haga lo mismo.“

Alberto Contador declaró a RTVE.es nada más terminar la etapa que habían decidido "aminorar el ritmo porque se había caído Andy Schleck. Es algo que si me hubiera pasado a mí espero que se haga lo mismo".



La pregunta es precisamente si esto último que ha declarado el de Pinto se llevaría a cabo en un futuro de darse el caso. "Éticamente no estaba bien tirar, pero personalmente tenía a Luis León delante y la carrera iba lanzada y es carrera. Tenía un conflicto personal. No entiendo por qué no se ha tirado tras la caída, si hubiera sido Alberto (por Contador) nadie hubiera esperado y todo el mundo corre a muerte, yo comprendo que es un conflicto moral tirar en estas circunstancias pero la carrera es carrera", dijo en meta el Campeón de España, José Iván Gutièrrez.

Matxín: "El plante ha sido una actitud de falta de personalidad" Por su parte, el director del Fuji Servetto, Josean Fernández Matxín, manifestó su enojo por el plante del pelotón, actitud que calificó como de "falta de personalidad". “El maillot amarillo no se regala.“ "Ha sido una actitud de absoluta falta de personalidad. Fabian Cancellara no ha hecho bien en esperar porque tenía que haber defendido el maillot amarillo. En un Tour de Francia esa prenda no se regala", dijo a Efe Matxín. El director de la escuadra española dijo que no entendía la actitud del pelotón, ya que "se han caído, pero los demás han ido por la misma carretera". “Yo dije a mis corredores que arrancaran.“ "Yo dije a mis corredores que arrancaran y lo han hecho. Para nosotros hubiera sido importante un segundo puesto. Estoy muy enfadado con lo que ha pasado", concluyó.

Armstrong: "Tuve mucho miedo al ver una caída tras otra" El estadounidense Lance Armstrong (Radioshack) reconoció que pasó "mucho miedo" por las innumerables caídas que se produjeron, en las que él mismo se vio afectado con un golpe fuerte en la cadera.



"Es verdad que me he caído, pero hoy todo el pelotón se ha caído. Tengo un golpe en la cadera. Tuve mucho miedo porque se producía una carrera tras otra y había gente por el asfalto en todos los lados", explicó el séptuple ganador del Tour de Francia. “No hubiese sido justo atacar en esas circunstancias.“ El líder del Radioshack admitió la existencia de un plante, decisión que se tomó "debido a las caídas de todos los favoritos". "No hubiese sido justo atacar en esas circunstancias, por eso hablamos entre todos y tomamos esa decisión", explicó Lance Armstrong.

Unzue: "Los corredores van nerviosos y esa tensión se traduce en caídas" El director del Caisse D' Epagne, Eusebio Unzue, manifestó a la agencia EFE que las caídas de las etapas se producen porque "los corredores van demasiado nerviosos y hasta que no cogen el sitio esa presión se convierte en caídas". “Ofrecer espectáculo a cambio de riesgo.“ Respecto a la etapa del pavés, aseguró que será "muy nerviosa" y que, a su juicio, es "ofrecer espectáculo a cambio de riesgo". "Han conseguido un poco el espectáculo mediático y seguro que la etapa va a responder a todas las espectativas, aunque para los equipos que piensan en la general mañana es un día muy difícil porque se pueden perder opciones entre los favoritos", manifestó el director español.