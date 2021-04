Del Bosque mantiene la confianza en Torres

El seleccionador de España, Vicente del Bosque, se mostró muy satisfecho tras la clasificación de España a los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica, certificada después de la victoria (1-0) ante Portugal, en un encuentro en el que sobresalieron los jugadores "más anónimos", en referencia a Capdevila, Busquets y Ramos.



"Hemos superado físicamente a Portugal con el balón y, pese a que en el primer tiempo pasamos algún apurillo, en el cómputo general hemos sido superiores. Nos han dado una pequeña ventaja al no sacar un lateral ofensivo. Al final, los jugadores más anónimos han hecho un partidazo, los que tienen menos eco en la prensa", zanjó en alusión a Joan Capdevila, Sergi Busquets o Sergio Ramos.



Asimismo, el preparador salmantino destacó la actuación del ariete Fernando Llorente. "Está entrenando muy bien. Es un jugador especial y el partido estaba para él. Necesitábamos un delantero que protegiera y aguantara el balón para que la gente llegara desde atrás con peligro. Nos venía bien cambiar a un alto por otro para mantener el dibujo", zanjó en referencia a la sustitución del navarro por Fernando Torres.



Por su parte, y en referencia a la situación actual del delantero del Liverpool, el cual aún no está fino tras su reciente recuperación de una lesión en la rodilla, del Bosque aseguró que "no le preocupa" su poco tino de cara a portería, confirmando que "si está en condiciones" para los cuartos de final ante Paraguay, "jugará con toda seguridad".



Por último, el seleccionador de 'La Roja' se mostró cauto de cara al envite ante los 'guaraníes' el sábado (20.30 horas) en el Ellis Park de Johannesburgo. "Espero que no nos equivoquemos, pero el Mundial se gana con mucha concentración, máximo respeto y sin menospreciar a ningún equipo", concluyó.

Queiroz: "Jugamos con una enorme dignidad" El seleccionador nacional de Portugal, Carlos Queiroz, felicitó a España por su pase a los cuartos de final del Mundial de Sudáfrica y alabó el buen juego del equipo español, al que le deseó "toda la suerte del mundo" en el campeonato.



"España movió bien el balón, tuvo más posesión y marcó el gol. Nosotros, sin embargo, buscamos un fútbol más pragmático para intentar contrarrestar el juego de España", manifestó el técnico del cuadro luso, que también destacó la "dignidad" de sus pupilos.



"Mis jugadores han jugado con una enorme dignidad, con una gran ambición y creo sinceramente que los aficionados de Portugal tienen sobradas razones para sentirse muy orgullosos. Nos hubiera gustado progresar aún más, pero no lo hemos podido hacer", finalizó Queiroz.