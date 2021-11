España ha sido un equipo que ha ido de menos a más en este Mundial y este martes, seguramente, nos ha dado su mejor versión ante el rival más potente.

Su mejor versión porque ha conseguido minimizar ofensivamente a una selección donde, no olvidemos, juega uno de los tres mejores jugadores del mundo. Su mejor versión porque ha conseguido marcar un gol y ganar el partido a un equipo que venía de no encajar gol en nueve partidos y de no perderlo en dieciocho. Y sobre todo porque ha transmitido una sensación de superioridad con y sin balón ante un potente rival.

El comienzo del partido ha sido realmente esperanzador, consiguiendo disparar a puerta practicamente tres veces consecutivas, pero con los lusos jugaba, para mi, uno de los mejores porteros de este Mundial, Eduardo, que ha conseguido detener hasta en seis ocasiones tremendamente claras a España.

Los únicos momentos de duda han surgido en la segunda parte de la primera mitad, donde España ha perdido con demasiada frecuencia las posibilidades de jugar con amplitud en ataque, obcecándose en jugar solamente por el lado izquierdo y desperdiciando gran parte de la anchura del campo. Eso ha hecho que Portugal haya tenido alguna sensación de poder haberse metido en el partido y alguna ocasión en las pocas contras que ha montado.