Dunga: "El movimiento de Corea es casi perfecto"

El seleccionador de Brasil, Dunga, afirmó que la ansiedad de sus jugadores en el debut del Mundial de Sudáfrica fue superada con una buena dinámica en el segundo tiempo ante Corea del Norte, un adversario cuyo plan defensivo consideró "casi perfecto".

"Estamos contentos por la victoria por 2-1 pero queremos más. No estoy feliz ni Julio César está satisfecho por haber recibido un gol", manifestó Dunga al final del partido que cerró la primera jornada del Grupo H, que completan Costa de Marfil y Portugal (1-1).

Dunga elogió el desempeño de sus jugadores a pesar de que en el primer tiempo fallaron pases y no encontraron la fórmula para romper el cerrojo de los norcoreanos. A pesar del opaco desempeño de Kaká, Dunga explicó que su cambio era previsible porque no podía jugar los noventa minutos, algo que no logra hacer con la selección hace cinco meses.

Afirmó que Nilmar lo sustituyó para dar velocidad al equipo y Ramires entró por Gilberto Silva para dar más dinámica. Sin embargo, admitió que su equipo chocó duramente contra un rival muy aplicado. "El movimiento de Corea es casi perfecto", puntualizó.