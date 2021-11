África, de norte a sur en vespa, por una apuesta

¿Se imaginan un viaje de más de 10.000 kilómetros atravesando el continente africano en una vespa? Pues esa es la historia de Nacho Medina, un profesor de educación física de 35 años.

Todo comenzó con una apuesta con el valencianista Juan Mata. Un día se conocieron y se apostaron unas entradas para un partido del Mundial de Sudáfrica. Medina, muy convencido, le dijo que sí, mientras Mata y su compañero de equipo Marchena, se reían. "Ahora yo estoy aquí, delante de la puerta de la concentración, con la misma vespa", ríe el último Medina.

"Me gusta mucho el fútbol y viajar. Ví la oportunidad de ver el Mundial y viajar por África en carretera y no me lo pensé. Ya puestos elegí una vespa, porque los españoles somos así de originales".

“Cada día es una historia“

Este profesor se queda con la expericiencia de haber cruzado todo el continente, "cada día es una historia, no sabes dónde vas a dormir o qué vas a desayunar".

Para él lo peor de todo fue el calor que pasó en Sudán: "Yo soy de Valencia y esto acostumbrado al calor, pero como en Sudán nada". También recuerda alguna diarrea que otra y los pinchazos que se tenía que dar en sus partes nobles al tener problemas de alergia.

Una vez finalizada la aventura se afeitará la barba y se aseará, y después irá a recibir su recompensa tras ganar la apuesta.

Este valenciano no ha tenido ningún percance de importancia durante su viaje y espera que el viaje finalice igual. "Donde más inseguridad he visto ha sido aquí en Sudáfrica, en las ciudades grandes sobretodo, hay tanta gente que hay que ir con cuidado. Esperemos que no me pase nada después de todo el viaje".