Rafa Benítez deja el Liverpool por "mutuo acuerdo"

El entrenador del Liverpool, el español Rafael Benítez, ha llegado a un acuerdo con el Liverpool para abandonar el banquillo de Anfield, según ha confirmado el club inglés.

La dirección de los 'Reds' informó en su web oficial de que el técnico madrileño ha abandonado su puesto "de mutuo acuerdo" tras una temporada en la que esta formación concluyó en séptimo puesto de la 'Premier' y no se clasificó para la Liga de Campeones.

La junta directiva de Anfield ha pedido al director gerente del Liverpool, Christian Purslow, que con la ayuda del embajador de la entidad, Kenny Dalglish, comiencen la búsqueda de "posibles candidatos" para ocupar la vacante dejada por el español. El club señaló que no se ha fijado un plazo para realizar este proceso y el Liverpool apuntó que no emitirá futuros comunicados hasta que nombre a un nuevo técnico.

"Rafa será siempre parte de la historia del Liverpool por haber devuelto a casa la Liga de Campeones tras una final épica en Estambul, pero después de una temporada decepcionante, ambas partes consideraron que un nuevo comienzo sería lo mejor para todos los implicados", explicó el presidente del equipo, Martin Broughton.

Benítez: "Nunca caminaréis solos"

Por su parte, el entrenador admitió su "tristeza" ante esa decisión: "Para mí es muy triste anunciar que ya no seré entrenador del Liverpool. Me gustaría agradecer el esfuerzo de los jugadores y del personal técnico". "Siempre llevaré en mi corazón los buenos tiempos que he pasado aquí, el apoyo sólido y leal de los aficionados en las épocas difíciles y el cariño del Liverpool", dijo Benítez.

"No tengo palabras para agradecer lo suficiente estos años y estoy muy orgulloso de poder decir que he sido su entrenador", añadió el ya ex técnico 'red'.

El madrileño concluyó su despedida con la mítica frase que acompaña a este club: "Nunca caminaréis solos".

Según informó anteriormente la cadena británica BBC, la entidad podría haber ofrecido al técnico una cifra multimillonaria para que abandonara el club de forma inmediata, tras seis años al frente del conjunto.

El pasado marzo, Benítez firmó un contrato por cinco temporadas más pero no logró, durante esta campaña, cumplir con las expectativas depositadas en su plantilla, que no se clasificó para competir en la Liga de Campeones y quedó en séptimo lugar de la Liga.