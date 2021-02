El estadounidense Lance Armstrong, acusado por su compatriota Floyd Landis de compartir con él un plan de dopaje sistemático, volvió a acusar a su ex compañero de equipo de tener "credibilidad cero" y de actuar por resentimiento al no haber sido admitido en el Tour de California.



Según los mensajes de correo electrónico publicados por Armstrong, el propio patrocinador de Landis le había pedido encarecidamente a éste que no entrara en una discusión pública con el siete veces campeón del Tour.



El equipo RadioShack, al que pertenece Armstrong, afirma en su página web que "este tipo de repetidas acusaciones sin fundamento son tanto más rechazables por cuanto ya se demostraron falsas en el pasado".



El doctor Brent Kay, patrocinador de Landis durante años, le pidió al ciclista, según los correos publicados por Armstrong, que no entrara en una guerra pública con éste, aunque siempre consideró a su patrocinado inocente cuando dio positivo por testosterona en el Tour de Francia del 2006 y fue desposeído de su victoria en beneficio del español Oscar Pereiro.



Landis también criticó duramente a los organizadores del Tour de California por no invitar a su equipo. "Comprendo que mi denuncia de que Armstrong recurrió a dopaje sanguíneo, EPO y anabolizantes para ganar los tres Tour en los que colaboré con él puede poner en peligro su propósito de contar con él en vuestra carrera", escribió Landis al director del Tour de California, Andrew Messick.



El director contestó que la acusación no merecía respuesta y recordó a Landis que le había invitado a la carrera en 2009 y que no creía que su actual equipo estuviera preparado para una competición de 800 millas.



Messick revela que su polémica con Landis empezó el 3 de abril pasado, cuando el ciclista le pidió que se reunirá con él en una comida. Landis le informó de las acusaciones que luego haría contra Armstrong y el director le preguntó si realmente esperaba que alguien le creyera.



El patrocinador de Landis también presionó a Messick para que le permitiera competir en el Tour de California y sugirió, para soslayar el conflicto, que lo hiciera en el equipo del propio Armstrong. Pero el director del Tour de California no admitió a Landis y estalló la guerra.



"Al no recibir satisfacción ni un puesto en el equipo RadioShack", indica esta formación en su web, "Landis llevó a cabo su amenaza y puso en manos de la prensa sus falsas acusaciones, y el público las ha dado el tratamiento que se merecen".



El RadioShack explica que la respuesta de Armstrong a Landis ha sido idéntica a similares amenazas recibidas hace dos años: que no se ofrecería ningún tipo de consideración, dinero, puesto en el equipo a cambio de que las falsas acusaciones no fueran publicadas".



Landis ha confesado que utilizó productos y prácticas prohibidas durante toda su carrera deportiva y acusa también a otros ciclistas, entre ellos a Lance Armstrong. En un mensaje al presidente de la Federación Estadounidense, Stephen Johnson, reveló que el director deportivo de Armstrong, Johan Bruyneel, le inició en el uso de los parches de esteroides, las transfusiones y la hormona del crecimiento en 2002 y 2003, cuando estaba en el equipo US Postal junto a Armstrong.



Según Landis el propio Armstrong le instruyó en los efectos de las drogas. "Tuvimos largas conversaciones sobre esto durante los entrenamientos, me explicó la evolución de los controles de EPO y de que había que pasarse a las transfusiones debido a los nuevos test", relataba Landis en su mensaje.



Johan Bruynell, según la denuncia, también le instruyó en el uso de productos dopantes y en la forma de llevar a cabo las transfusiones para que no fueran detectables en los controles.