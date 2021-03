Manuel Pellegrini, técnico del Real Madrid, decidió cambiar su estrategia en ruedas de prensa y ante la inestabilidad de su futuro, pasó al ataque, señalando a los máximos dirigentes del club, al decir que "hablar con un técnico a la espalda no va con la historia" del conjunto madridista.

"Mi futuro pasa por mi contrato firmado por dos años y no he tenido ninguna información de que no se vaya a cumplir. No creo que el Real Madrid vaya hablando a espaldas del técnico, no va con sus valores".

"Cuando se evalúe de forma interna en el club, después se tomará la decisión de continuar trabajando o regalarme un año de contrato. Eso depende del club. Me parecería muy mal no trabajar y cobrar del club", añadió.

A la espera de que concluya la Liga, en su defensa Pellegrini expuso aspectos que considera positivos para continuar en su puesto la próxima temporada. Aunque acabase en blanco la temporada, destacó lo que ha cambiado en el equipo blanco e invitó a todos, a un análisis más profundo.

El chileno echó la vista atrás para diseccionar "un año muy complicado". "Comenzaba un proyecto nuevo y muy agredido desde el exterior. Lo de la Copa del Rey fue inexplicable, En la 'Champions' comenzamos muy bien, pero fuimos eliminados en octavos por sexto año consecutivo y eso necesita un análisis más profundo", dijo, más satisfecho con el rendimiento en la Liga, donde su equipo ha "batallado hasta el final con el mejor equipo del mundo".

"Estoy con la sensación de que todo el mundo comete errores. Yo los he cometido en el Real Madrid, pero tengo también la misma sensación de que si mi trabajo no continuara el que venga tiene que ganar al Barcelona, 18 partidos en casa, hacer más de cien puntos y meter más de cien goles. No es una tarea fácil", afirmó en una frase con tono de despedida.

"Es malo no conseguir un título pero no creo que haya diferencia en la evaluación de mi temporada si empata el Valladolid y conseguimos el título. Estoy tranquilo. Consciente de los errores y también de las virtudes de mi equipo", agregó.