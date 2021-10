Puyol: "Somos conscientes de que no va a ser un paseo"

El capitán del Barcelona, Carles Puyol, ha asegurado que el vestuario azulgrana es consciente de que el partido del próximo domingo ante el Valladolid, en el que el equipo se juega el título de Liga, "no va a ser un paseo".

Puyol ha recordado que el conjunto que dirige Javier Clemente "se lo juega todo" en el Camp Nou, ya que está luchando para evitar el descenso. "Sabemos -ha dicho- que no hay partidos fáciles y que éste será especialmente complicado".



Por este motivo, el central azulgrana tiene claro que el equipo no va a pecar de exceso de confianza, "aunque la ansiedad sí puede ser un punto importante a controlar", ha matizado.



Además, la baja por sanción de Xavi Hernández es un contratiempo para los de Guardiola. "Es una desgracia que no pueda estar, porque Xavi dirige el equipo y es un jugador básico para nosotros, pero tenemos jugadores que también pueden hacer lo que él hace", ha comentado al respecto.



Uno de ellos es Andrés Iniesta, quien hoy ha vuelto a entrenarse con el grupo tras un mes alejado de los terrenos de juego por una lesión muscular. El centrocampista albaceteño podría precipitar su vuelta para ayudar al Barça a reeditar el título de Liga. Puyol tiene claro que, si él fuera Iniesta, arriesgaría -"yo siempre soy partidario de jugar", ha apuntado-, pero también que debe ser el de Fuentealbilla quien decida "según sus propias sensaciones" y, en última instancia, los médicos.



De momento, el capitán del Barcelona ha destacado que Iniesta ha vuelto a entrenarse con sus compañeros, "lo que significa que van las cosas bien" y que para el domingo, "aún queda tiempo". Además, ha desvelado que el centrocampista está más motivado "si cabe" que el resto de la plantilla. "Todos estamos con muchísimas ganas, pero Andrés un poquito más, porque ha estado lesionado una parte muy importante de la temporada y ahora quiere ayudar".



A Carles Puyol además le hace "especial ilusión" ganar el campeonato, "por todo lo que hemos tenido que trabajar" y, porque entiende que sumar 99 puntos es "una burrada" y, en cualquier otra circunstancia, "la Liga ya se habría ganado mucho antes".



Por último, Puyol ha valorado que el seleccionador español, Vicente del Bosque, haya incluido a los azulgranas Víctor Valdés y Pedro Rodríguez en la lista de 30 jugadores que podría ir al Mundial de Sudáfrica. "Yo me los llevaría con los ojos cerrados, porque están haciendo una temporada extraordinaria y merecen estar", ha sentenciado.