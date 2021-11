Por su parte, el entrenador del Inter, José Mourinho, se ha ratificado en sus declaraciones en las que afirmaba que el Barcelona no ha sabido perder, palabras dichas fuera de la sala de prensa, y ha argumentado que eso es así "porque es lo que pasa con los equipos que están acostumbrados a ganar".

“Es difícil perder para quien no está acostumbrado“

"Es siempre difícil perder para quien no está habituado a perder. Es una característica de los que siempre ganan, Yo también soy un poco así. No es fácil admitirlo (la derrota) para un equipo", ha argumentado el técnico portugués.

Al final del partido, Mourinho ha tenido una topada con Xavi Hernández, quien le ha recriminado que el arbitraje haya sido muy favorable para el Inter. El entrenador del Inter ha asegurado que con Xavi nunca tendrá ningún problema porque lo adora.

“Xavi es el mejor del mundo“

"Es el mejor jugador del mundo. Lo he esperado en el túnel para saludarle, pero él me ha hablado del árbitro. Quizá se refería a un partido entre el Barcelona y el Chelsea (de la temporada anterior, en la que los ingleses se quejaron del arbitraje). Con Xavi no puedo tener ningún problema porque lo conozco desde hace años", ha regalado.

Respecto al partido, Mourinho reivindicó que lo que hizo el Inter contra el Barcelona (3-1) "no fue un sueño", sino que su equipo ganó al campeón de Europa. "El Barcelona es una escuela de fútbol y del bello. Y es un ejemplo de escuela de fútbol y sus jugadores son un ejemplo", ha precisado.

"Esta es la realidad. Y en Barcelona puede pasar de todo. Perder 2-1 será un triunfo mejor que el 3-1 de esta noche. Es un 50 por ciento para cada equipo. Ni más ni menos. Si vamos a Madrid, lo haremos con la cabeza alta. Si no, espero que el espíritu con el que nos hayamos entregado sea al máximo", concluyó el portugués.

Finalmente, Mourinho ha precisado que durante el partido no se refirió a Guardiola cuando se puso el dedo en la sien, sino a otros miembros del banquillo. "Guardiola hace su trabajo y se porta muy bien. Mejor que yo", ha añadido.