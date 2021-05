El centrocampista madrileño y segundo capitán del Real Madrid, José María Gutiérrez, 'Guti', reconoció que sería un "fracaso" caer eliminados en esta ronda de la Liga de Campeones ante el Olympique de Lyon, por lo que aseguró que "saldrán a por todas" y con el deseo de "dar un golpe de autoridad", con el objetivo de llegar a la final que se juega en su estadio, el Santiago Bernabéu.



"Confianza y ganas tenemos de pasar esta eliminatoria, pero partimos de que el Olympique de Lyon es un buen rival y defensivamente es bueno y tienen un resultado bueno a su favor. El Real Madrid, con los fichajes de este año y sabiendo que la final se juega en Madrid, tiene que ir al cien por cien porque sería un fracaso no pasar esta eliminatoria y más ante el Lyon, que no es de los grandes de Europa", apuntó en rueda de prensa.



Y es que Guti no esconde que éste es "el partido más importante" para los madridistas. "Hemos hablado de encuentros importantes, donde nos jugábamos mucho, pero en este tramo de la 'Champions', donde sólo queda éste, necesitamos de todos. Estamos mentalizados, salimos muy reforzados de ayer y con el apoyo de la afición podemos hacer una buena noche. Tenemos que ser superiores al Olympique, sabiendo que el Real Madrid tiene que ser superior, pero sin desmerecer al rival", aseguró.



Además, Guti tiene claro que el Real Madrid, tras haber caído en esta ronda en los últimos años, tiene que demostrar su hegemonía en esta cita. "Creo que tiene que ser un golpe de autoridad, no sólo eliminar al Lyon, sino en Europa. Intentar marcar pronto un gol para que pese más el Bernabéu y sacar la eliminatoria. No vale sólo con ganar y sí con hacer un papel bueno y decir que el Madrid sigue en Europa y poder ganar la 'Champions'", dijo.

Del conjunto francés, el de Torrejón de Ardoz subrayó que es "un equipo muy serio". "Me sorprendió mucho allí porque defensivamente está muy bien ordenado , es complicado llegarles y hacer ocasiones porque cuentan ccon gente arriba muy explosiva y con mucho gol. Las cosas están complicadas porque hay que remontar y no nos pondrán las cosas fáciles. Defensivamente es un equipo difícil de poder batir", destacó sobre el Lyon. "Tenemos un gran equipo, con grandes jugadores y nos hemos gastado muy bien el dinero, la pegada de Cristiano, la llegada de Kaká, todos aportan muchas cosas, y hemos hecho una plantilla amplia como para no echar de menos a nadie. Todos estamos para aportar nuestras cosas y cada uno aporta lo que tiene y lo que sabe" , reconoció sobre el bloque blanco de cara a ese trascendental choque. De cara al duelo del miércoles, Guti asegura que se encuentra "bien" aunque prefirió no pronunciarse sobre dónde aportaría más. "Es algo que tiene que decidir el míster, pero es un partido para ir a por todas, ser más ofensivos y estar encima de ellos sobre ellos. Sacará un equipo lo suficientemente ofensivo como para ir a por ellos", apuntó.

"Veo complicadas la Liga y la Champions"

Cuestionado sobre cómo ve la Liga de Campeones y la Liga, el madridista señaló: "Veo complicada las dos. Seguimos luchando con el Barcelona, hay que jugar el partido de casa contra ellos y no lo van a poner nada fácil. En la 'Champions' llevamos un resultado complicado ante un rival que defensivamente es muy bueno, pero con el esfuerzo de la afición y con nuestras ganas y motivación tenemos que sacar la eliminatoria adelante".



Y es que el madrileño tiene claro que "indudablemente" el 'clásico' ante el Barcelona marcará el devenir de la competición. "Con la poca diferencia que hay entre los dos será fundamental y marcará la trayectoria. Además, hay que pensar en el 'goal-average', porque una Liga tan igualada se puede decidir por cualquier cosa. Además de ganar hay que hacer un buen resultado", recalcó el centrocampista.



Respecto a la remontada ante el Sevilla cree que el "resultado fue justo". "Hemos jugado grandes partidos con el mismo sistema del sábado, no hay que dudar ni del sistema ni de los jugadores. Hay partidos donde lo solucionan cierta gente y luego otros, el equipo que sacó era el que estaba jugando los últimos partidos y goleábamos, no hay que tener mucha discusión con este tema. El míster hace la alineaciones buscando el triunfo, además sacar a Van der Vaart y a mí fue una buena opción, que al final dio su fruto", destacó.



El de Torrejón fue uno de los revulsivos en el Bernabéu y líder de la remontada. "Me encontré bien, es cierto que llevo poco tiempo entrenando y no sé si estoy para jugar 90 minutos. Creo que sí y me encuentro con ganas de jugar desde el principio y más en partidos importantes como éste que nadie se quiere perder y todos uieren jugar", apuntó sobre el duelo del miércoles ante el Olympique de Lyon.

“A este nivel espero que me quede este año, el que viene no sé lo que voy a hacer“

Cuestionado sobre la charla de Pellegrini sobre el césped con caras serias, explicó lo que les comentó el míster chileno. "Al final estamos contentos por el resultado, pero nos hubiera gustado que el partido desde el principio fuera mejor, porque nos costó reaccionar. Hay que estar mentalizados que esos errores el miércoles no los podemos tener, porque un gol del Lyon nos complicaría la eliminatoria", razonó.



Por otro lado, Guti se congratuló de haberse ganado a la afición madridista con la que mantenía una relación de amor-odio. "Estoy contento por el trato ahora mismo del Bernabéu. Ayer cuando salí, todo fueron aplausos y ganas de que hiciera las cosas bien y estoy contento. Estoy en una etapa buena y espero seguir así", se sinceró.



"A este nivel espero que me quede este año, el que viene no sé lo que voy a hacer". Y deseó "acabar bien, no tener más lesiones para tener continuidad y que el equipo gane, porque esto no es individual, es un tema colectivo. Es un deporte de conjunto y si estamos bien y ganamos títulos estaremos todos muy contentos", concluyó el madridista.