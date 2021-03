Manuel Pellegrini, entrenador chileno del Real Madrid, ha afirmado que pese a ganar brillantemente al Sevilla por 3-2, no ha sido el momento "más feliz" desde que es técnico del conjunto blanco, ya que, según destacó, todavía queda temporada y objetivos que cumplir.

"El público me ha parecido espectacular durante todo el año. Siempre he sentido su apoyo. No es el momento más feliz para mí ni mucho menos. Esto es una temporada. Quedan 39 puntos en disputa. Son tres puntos importantes y queda muchísimo por pelear. Es importante anímicamente, pero la felicidad del plantel será total cuando se consigan los objetivos", explicó.

Para Pellegrini, alcanzar el liderato y superar al Barcelona en la clasificación es importante porque "ahora el Real Madrid depende de él mismo". "El que se equivoque menos se quedará con la Liga. No es fundamental, pero lo más importante es depender de nosotros".

Respecto a su actitud en el banquillo, mucho más participativa y más expresiva que en otras ocasiones, dijo: "Hubo que gritar bastante porque estábamos dormidos en los primeros quince minutos. Estaban pensando tal vez en el empate del Barcelona. Por eso tuvimos que gritar un poco más" señaló.