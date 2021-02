Maradona: "Doy gracias a Dios de que Messi sea argentino"

Diego Armando Maradona admitió que le daba todos los días "gracias a Dios" de que Leo Messi sea argentino, además de indicar que siempre estaba satisfecho con lo que hacía en la selección.

"Sólo te puedo decir que le doy gracias a Dios de que Messi sea argentino", dijo Maradona al ser interrogado sobre las diferencias del juego de Messi en la selección y en el Barcelona. Maradona agregó que seguramente el entrenador del Barcelona, Pep Guardiola, también le da gracias a Dios todos los día de que Messi juegue en el Barcelona.

Así de eufórico estaba el seleccionador de la albiceleste, que para variar en los últimos tiempos, se llevó una alegría a la boca con su victoria por 1-0 ante Alemania en el Allianz Arena de Múnich, que "está viva y va estar en la pelea" en el Mundial de Sudáfrica al que el seleccionador viaja con el objetivo declarado de lograr el título.

"Alemania ha tenido siempre un gran potencial y Argentina demostró que está viva y que va a estar en la pelea", dijo Maradona en la conferencia de prensa posterior al partido.

Maradona consideró que su equipo había logrado superar a Alemania en todas las partes del campo, neutralizando a sus jugadores más importantes como Michael Ballack, Philipp Lahm o Bastian Schweinsteiger, y que el equipo había mostrado hoy ante un gran rival lo que él ve siempre en los entrenamientos.

"Necesitábamos demostrarnos a nosotros mismos que podíamos hacer lo que hicimos. Lo que vimos es lo que yo veo en los entrenamientos y sabía que si estábamos un par de día juntos podíamos mostrarlo también en la cancha", dijo Maradona.

Para Maradona, el partido, pese a ser un amistoso, fue muy parecido a un partido de cuartos de final de un Mundial porque "los dos equipos pusieron toda la carne en el asador y Argentina jugó según los valores que siempre ha tenido. Tengo grandes jugadores que si Dios quiere le van a dar una gran alegría a nuestra gente", dijo.

“Ahora que ganamos deberían hacer más preguntas“

Maradona no quiso decir nombres concretos -"tendría que nombrarlos a todos", señaló- pero expresó que espera que el grupo que el dirige se sume a los 43 ex-jugadores argentinos que ya saben lo que es levantar una Copa del Mundo.

Sobre el partido, dijo que lo que más satisfecho le había dejado había sido la manera como el equipo había seguido las instrucciones de taponar la salida alemana de su propio campo, lo que llevó al rival a hacer muchas devoluciones al portero y entrar incluso en situaciones comprometidas.

"Les pedí que taponaran la salida y así lo hicieron, y eso me dejó muy satisfecho", dijo. Maradona estaba a gusto en la conferencia de prensa e incluso cuando ésta había sido dada por terminada instó a los periodistas a que le hicieran más preguntas. "Ahora que ganamos deberían hacer más preguntas. Una vez que perdimos me acuerdo que me hicieron como cincuenta preguntas", dijo Maradona.