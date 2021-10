Schumacher: "Alonso tiene razones para estar contento"

Michael Schumacher, piloto de Mercedes GP y siete veces campeón del mundo de Fórmula Uno, ha asegurado que el español Fernando Alonso "tiene motivos" para estar satisfecho de sus primeras pruebas de pretemporada con Ferrari "porque está en un gran equipo".



"Es normal que haya dicho que está contento. Me puedo imaginar por qué", ha explicado Schumacher en un encuentro con periodistas en el circuito de Cataluña. "Han hecho buenos entrenamientos y parece que las cosas le están saliendo bien. Ttiene razones para ser optimista", apuntó.



El piloto alemán, que ganó cinco títulos del mundo como líder de Ferrari, ha resaltado que la escudería italiana tiene "grandes profesionales" y que, por lo tanto, no le sorprende el buen rendimiento del F10. "Tanto Fernando como Felipe (Massa) están haciendo un buen trabajo y cumpliendo las expectativas", ha añadido.



Schumacher ha comentado, además, que regresa a la competición, después de tres años de ausencia, "para intentar ganar el título. Otra cosa es que lo pueda conseguir", y ha advertido que su Mercedes necesitará más tiempo que el resto del equipo: "Si en las primeras dos o tres carreras no consigo ganar, no me preocuparé demasiado".



El alemán, esforzado en transmitir una imagen de serenidad, ha destacado que el bienestar le ayuda a seguir compitiendo y contribuir al buen ambiente del equipo, una atmósfera que le ha convencido desde su primer día de trabajo: "Estamos motivados y con muchísimas ganas de dar el cien por cien en cada sesión de trabajo".



En cuanto a las prestaciones de su Mercedes, Schumacher ha reconocido que tras la sesión de entrenamientos de ayer en Montmeló, en la que logró el séptimo mejor tiempo, tuvo "sensaciones bastante pesimistas", pero suavizadas tras el repaso a la telemetría. "Creo que llegaremos bien a Bahrein y en condiciones de competir. No sé si para ganar o no, pero sí para competir".



A dos semanas para el arranque del campeonato, Schumacher ha pronosticado una lucha feroz por el podio, intensificada por la aparición de nuevos equipos que pondrán en apuros a los ya consolidados: "Normalmente, los nuevos equipos empezaban con cinco o seis segundos de retraso, pero este año están rodando ya sólo dos o tres segundos por debajo".