Lo más destacado de la declaración de Woods

Los párrafos textuales más destacados de la declaración por Tiger Woods:

"Cada uno de vosotros tenéis razones para ser críticos conmigo. Quiero decir a cada uno de vosotros simple y directamente, estoy profundamente apenado por mi irresponsable y egoísta comportamiento".

"Sé que hay mucha gente que se pregunta cómo he podido ser tan egoísta y tan tonto. La gente quiere saber por qué he hecho esas cosa a mi esposa Elin y a mis hijos. Y aunque siempre he querido mantener mi privacidad hay varias cosas que quisiera decir".

"Elin y yo hemos comenzado el proceso de analizar el daño que ha causado mi comportamiento. Tal como Elin me ha dicho, mi verdadera disculpa a ella no será en forma de palabras, sino en función de mi comportamiento futuro. tenemos mucho de lo que hablar, pero lo que tengamos que decirnos quedará entre los dos".

"Soy consciente del dolor que mi comportamiento ha causado a los que os encontráis en esta habitación. Os he dejado caer y he dejado caer a mis seguidores". También he fallado a "personal y profesionalmente a los que trabajan conmigo".

"Por todo lo que he hecho, lo siento mucho".

"Elin nunca me golpeó aquella noche (la del extraño accidente) de Acción de Gracias. Nunca se ha producido un episodio de violencia doméstica en nuestro matrimonio".

"Ella se merece todos los elogios, no la culpa".

Todo se ha debido a "mi repetido comportamiento irresponsable. Fui infiel. Tuve aventuras amorosas. Engañé. Lo que hice fue inaceptable, y yo soy la única personas a la que culpar" por lo sucedido.

"Dejé de vivir lo esencial de los valores que me enseñaron y en los que creía".

"Sabía que mis actos estaban mal, pero me convencí a mí mismo de que las normas no se aplicaban". "Nunca pensé en las personas a las que hería. Sólo pensé en mí mismo".

"Herí a mi esposa, a mis hijos, a mi madre, a la familia de mi esposa, a mis amigos, a mi fundación y a todos los niños del mundo que me admiran".

"Mis fracasos me han mirar dentro de mí de una manera que nunca quise antes. Esto es el comienzo para no repetir nunca más los fallos que he tenido. Está sólo en mí comenzar una vida de integridad".

"Es duro admitir que uno necesita ayuda, pero lo admito".

"Desde finales de diciembre hasta principios de febrero he estado recibiendo terapia. Tengo que recorrer todavía un largo camino, pero ya he dado mis primeros pasos en la dirección correcta".

"Algunas personas han hecho supuestos que nunca sucedieron, como que consumí drogas. Esto es completamente falso".

"Tengo mucho trabajo que hacer y tengo intención de dedicarme a hacerlo. Parte de ese camino es el budismo, que mi madre me enseño a una edad temprana". "La gente probablemente no sé da cuenta, pero yo crecí" con las enseñanzas del budismo, y he practicado mi fe desde la infancia hasta que me desvié en años recientes".

"El budismo enseña que las ansias por las cosas exteriores nos causa infelicidad y vana búsqueda de la seguridad".

"Mientras sigo adelante, continuaré recibiendo ayuda"

"A partir de mañana saldré para recibir más terapia y tratamiento".

"En la terapia he aprendido la importancia de mirar mi vida espiritual y mantener un equilibrio con mi vida profesional". "Necesito recuperar mi equilibrio".

"Planeo volver algún día al golf, pero no sé cuando será ese día". "No descarto que pueda ser este año".