El español Pedro Martínez De la Rosa aseguró, tras anunciarse oficialmente su fichaje como segundo piloto por la escudería BMW Sauber, que "siempre" creyó en que tendría "esta oportunidad", a pesar de reconocer que, en las últimas horas, pensaba que no tenía "ni una posibilidad" de estar en el Mundial de 2010.

El piloto cree que el haber conseguido el puesto ha sido un premio a su persistencia. Asimismo, el barcelonés señaló que ha vivido "tres meses muy intensos" en los que he estado "muy cerca de varios equipos" y donde a nivel emocional se ha sentido "como en una montaña rusa".



"Ha habido días en los que pensaba que todo iba a salir adelante, ha habido otros, como hasta hace pocas horas, que pensaba que no tenía ni una posibilidad. He sido siempre muy sincero conmigo mismo y sabía que, o bien lo conseguía este año, o jamás volvería a competir en Fórmula 1, por eso quizás lo haya intentado con tanta determinación", comentó.



Sin embargo, tras confirmarse finalmente el acuerdo con la escudería suiza, De la Rosa se considera "tremendamente feliz por esta nueva oportunidad" y, sobre todo, porque le llega "en un momento de madurez deportiva excepcional". "Llevo varios años esperando una oportunidad como ésta y no la voy a desaprovechar. Vuelvo y vuelvo bien preparado", aseguró.



Después de siete años como piloto de pruebas de la escudería Mclaren-Mercedes, para la que también disputó siete Grandes Premios, De la Rosa tiene claro que: "Sin la ayuda de Mclaren no habría podido conseguirlo, me han ayudado a crecer como piloto".



El piloto, que tiene su residencia en Zúrich, a una veintena de la fábrica de Sauber en Hinwil, está deseando: "comenzar a trabajar cuanto antes. Tenemos el mes de febrero para probar el coche y para poder integrarme en el equipos, estoy deseando empezar". El catalán destacó que ha contado "con el apoyo de BMW durante muchos años" y que, además de "grandes técnicos" tiene probablemente "el mejor túnel del viento de toda la Fórmula 1" y cuenta con "una grandísima estructura para diseñar, fabricar y desarrollar un monoplaza".