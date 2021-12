Marc Coma: "Se ha perdido el espíritu del Dakar"

Tras quedar fuera de la lucha por el Dakar después de una dura y polémica penalización de seis horas, el español Marc Coma (KTM) se ha empecinado en ganar etapas y prefiere hablar.



El catalán fue acusado de tramposo por el francés Cyril Despres (KTM) y los comisarios no creyeron sus explicaciones y lo sancionaron por, según dijeron, cambiar el neumático trasero de su moto en plena etapa. Dolido con la actitud de algunos pilotos y con miembros de la organización del rally, Coma ofrece su versión de los hechos.



P: ¿Cómo se encuentra física y anímicamente?



R: Estoy bien, pero ha habido momentos muy duros en este rally. Creo que hemos sabido darle la vuelta y demostrar a todos lo que somos. Escogimos la opción difícil a la hora de quedarnos en el rally y creo que dice mucho de nosotros.



P: ¿Por qué siguió compitiendo tras la penalización de seis horas?



R: A veces me lo pregunto yo mismo: '¿qué estás haciendo tío, con lo bien que estarías a casa? (risas). No, hablando en serio, el Dakar es un proyecto muy serio, donde hay mucha gente atrás, una afición que te apoya durante todo el año y el Dakar es el punto final de todo esto. Dejarlo de esa manera me habría dejado un mal sabor de boca durante mucho tiempo, un año es muy largo para poder volver.



P: El día que lo sancionaron apareció visiblemente abatido e incluso confesó que no se sentía preparado para seguir en carrera.



R: El golpe, más que la penalización de seis horas, fue todo lo que llegó después. Se ha ido muy lejos con todo, no era necesario. Creo que hemos ganado el Dakar en África y en Sudamérica, saliendo adelante, atrás... y luego de la penalización lo hemos vuelto a hacer para demostrar que no somos unos tramposos. Es una pena porque se ha perdido el espíritu del Dakar: el buen rollo que hay entre los pilotos, el compañerismo... es una pena porque se pierde la esencia de la carrera.



P: ¿Hay una mano negra detrás de la penalización?



R: Viéndolo ahora, hay cosas que dan qué pensar, pero también sería una excusa. Han pasado cosas que con otros pilotos no habrían pasado. Antiguamente no se penalizaba el primer día (fue penalizado por superar el límite de velocidad en un tramo urbano). El tema de la rueda es una penalización que se coge con pinzas porque, que un juez vea que tu rueda parece un pelín más nueva de lo que debería, es ir muy lejos. No quiero que sea una excusa, pero creo que en parte sí ha habido algo.



P: Los comisarios se apoyaron en dos argumentos para demostrar su culpabilidad: imágenes de televisión en alta resolución de su rueda y la señal de su GPS que indicaba que se había apartado de la ruta. ¿es suficiente?



R: Dicen que me paré a 150 metros de la pista, pero es que siempre que tengo que hacer mis necesidades no las hago en la pista. El tema de la casa, no había tal casa, era una especie de muro para que no te vean. Y sobre la rueda, lo único que pedí es que hicieran algo matemático, que comprobaran la altura de los tacos, porque sabía que si lo hacían verían que ese neumático estaba gastado, pero no quisieron hacerlo. Se basaron en indicios, y es muy fácil echar mierda encima por indicios. Estoy muy disgustado.



P: ¿Qué le parece la actitud de Cyril Despres?



R: Siempre hay pilotos con los que te llevas mejor y peor, como en la calle. Hay tíos con los que sólo te ves en la carrera y otros con los que tienes contacto. Pero Despres ha ido muy lejos, desacreditar toda mi carrera y poner en duda todos los títulos que he conseguido es una animalada. Se ha creado una tensión entre pilotos que creo que era innecesaria. Hay mucha rivalidad, no somos grandes amigos. Cada uno defiende sus intereses, pero siempre se había quedado en la pista.



P: ¿Le preocupa que su imagen salga dañada de este incidente?



R: No me gusta ser protagonista por estas cosas. Toda la vida he tratado de ser educado, respetar a todo el mundo, nunca he hecho una declaración fuera de tono. El tiempo pondrá en su sitio a todo el mundo.



P: De no ser por la penalización, ¿cree que estaría luchando por el titulo?



R: Seguramente. Hemos tenido que sobreponernos a muchos problemas. Primero la penalización, después vas a remolque, quieres correr y se rompe un 'muse' (compuesto esponjoso del interior del neumático). Hemos ido a contracorriente, pero nos hemos levantado cada vez y esto dice mucho de nosotros.



P: Parece que el gran problema de los últimos dos años son los neumáticos. ¿Compite en inferioridad de condiciones que otros pilotos?



R: El neumático (Pirelli) es buenísimo, el problema es el 'muse', que a partir de cierta velocidad no aguante y nunca sabes donde va a fallar. En estos momentos, (Cyril) Despres tiene mejor producto que nosotros, pero debemos saber mirar atrás, y el mismo material que tenemos este año, el año pasado nos dio la victoria. Sólo nos queda trabajar como animales.



P: Este año finaliza contrato con KTM. ¿Y ahora qué?



R: Ahora sólo quiero terminar la carrera y luego ya veremos. Llevo casi toda mi vida en KTM y me cuesta verme fuera. No conozco los planes de la marca en un futuro, pero se me hace difícil imaginarme fuera.