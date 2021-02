Maradona se lleva el premio a la frase del año

La tensión competitiva propicia que el mundo del deporte origine una catarata de frases listas para entrar en la historia del disparate, pero ninguna como la arrojada por el seleccionador argentino Diego Armando Maradona contra los periodistas de su país.

Las siguientes son 10 de las frases del año deportivo:

- "Tengo memoria. Al que no creía, a los que no creyeron, con perdón de las damas, que la chupen y que la sigan chupando. Yo soy blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Ustedes me trataron como me trataron. Sigan mamando" (Diego Armando Maradona en una rueda de prensa después de lograr en Montevideo el pase de Argentina para el Mundial de Sudáfrica) 14-10-09.

- "Mi dimisión no arreglaría nada. Dejaría un vacío de poder que obligaría a convocar elecciones, Dimitiría si fuese consciente de haber cometido una irregularidad pero no ha sido así. Espero que el tiempo demuestre que digo la verdad" (Ramón Calderón, 48 horas antes de dimitir) (14-01-09).

- "Aunque decir esto pueda resultar terrible, al margen de que Hitler se dejase llevar en un determinado momento e hiciese cosas que no sé realmente si quería hacer o no, lo cierto es que estaba en posición de mandar a muchos y conseguir que se hicieran cosas" (Bernie Ecclestone, el patrón de la Fórmula Uno, en una entrevista con el diario "The Times") 04-07-09.

- "¿Acaso quieres que te muestre mi sexo?" (La atleta sudafricana Caster Semenya, en respuesta a la pregunta que le hizo un empleado de una gasolinera de su país tras poner en duda que fuera una mujer) 19-08-09.

- "La cantidad pagada por Cristiano Ronaldo me parece indecente. Noventa y cuatro millones (de euros) es una cantidad increíble. Y no sólo me lo parece a mi, sino a millones de personas" (Michel Platini, presidente de la UEFA, en una rueda de prensa en el Santiago Bernabéu) 21-10-09.

- "Slim puso un pequeño montón de polvo en la mesa de café, cortó una raya y la aspiró por la nariz. Cortó de nuevo y yo hice lo propio. Luego me fui al sofá y consideré que había cruzado el Rubicón" (Andrea Agassi al revelar en su autobiografía que consumió droga) 27-10-09.

- "Quiero dar las gracias al fútbol por vivir este momento tan bonito" (Juan Antonio Anquela, entrenador del Alcorcón, equipo de Segunda "B", tras eliminar al Real Madrid de la Copa del Rey) 10-11-09.

- "No vamos a hacernos el haraquiri porque el árbitro se equivocara esta vez a nuestro favor" (El seleccionador francés, Raymond Domenech, tras negarse a pedir disculpas a Irlanda después de que Thierry Henry facilitara con la mano el gol que clasificó a los galos para Sudáfrica 2010) 20-11-09.

- "Solía tomar Hennessy ... durante los medios tiempos de los partidos. Tenía (la botella del cognac francés) en mi vestuario. Sólo iba a la tienda, la compraba, y la dejaba en mi armario" (Ron Artets, alero de los Ángeles Lakers al reconocer, en una entrevista con "The Sporting Nemws", que en los descansos de los partidos de la NBA acostumbraba a beber alcohol) 03-12-09.

- "Después de mucha introspección, he decidido tomar un descanso indefinido como golfista profesional. Necesito enfocar mi atención en ser un mejor esposo, padre y persona" (Tiger Woods después de admitir por primera vez que su "infidelidad" hirió y "decepcionó" a mucha gente) 11-12-09.