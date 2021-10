El jefe de la Fórmula 1 Bernie Ecclestone, ha asegurado en una entrevista al diario británico 'The Times' que es más partidario de los regímenes totalitarios que de un sistema democrático y ha elogiado a Adolf Hitler por su capacidad para "hacer las cosas".A sus 78 años, el poderoso propietario del campeonatoya que asegura que admira a personas con "fuerte capaz de liderazgo"."Aunque decir esto pueda resultar terrible, al margen de que Hitler se dejase llevar en un determinado momento e hiciese cosas que no sé realmente si quería hacer o no, lo cierto es quey conseguir que se hicieran cosas", afirma el patrón de la F1."Al final se perdió, así que no fue un buen dictador porque o sabía lo que estaba sucediendo (a su alrededor) e insistió en ello o simplemente transigió... en cualquier caso, no se portó como un dictador", agrega Ecclestone.La reputación de 'terriblemente' franco que ostenta Ecclestone no hace sino refrendarse con esta polémica entrevista en la que también habla de otros líderes internacionales, como Margaret Thatcher o Sadam Hussein, del que dice que "eliminarle ha sido una mala idea"."Era el único que podía controlar ese país. Ocurre lo mismo con los talibanes. Nos metemos en países sin tener ni idea de cuál es su cultura. Los norteamericanos tal vez creían que Bosnia era una ciudad de Miami", agrega.